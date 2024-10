Anitta reage à gravidez de Lexa e faz planos para o bebê

Anitta, 31, reagiu à gravidez de Lexa, 29.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (31), a cantora anunciou que está esperando um filho do noivo, o ator Ricardo Vianna, 32. Anitta, que mora nos Estados Unidos, se empolgou com a novidade.

Nos comentários do post de Lexa, a artista contou que já tem planos com o bebê. "Ihi, titi já tá programando as férias infantis na Disney", escreveu.

O anúncio foi feito no feed do Instagram do casal. "Estou grávida! O meu maior sonho está dentro de mim. A maior bênção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado".

Lexa ainda se emocionou ao exibir o ultrassom. "Filho(a), mamãe pediu muito para Deus que você viesse e, hoje, mamãe só louva a Deus pela sua vida (...) Você já chegou transformando tudo e me enchendo de amor. É um amor inexplicável, é divino e fonte de renovação. Você é a mais linda poesia, o mais lindo acorde e a maior realização que eu poderia ter!".