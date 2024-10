Camila disse que, se ficar, vai falar que Sacha a persegue e humilha

Durante conversa com Fernando na tarde desta quinta-feira (31) em A Fazenda, Camila planejou seus próximos passos no reality caso não seja eliminada na roça.

O que aconteceu

Camila, Yuri e Sacha estão na sexta roça. A professora e influencer disse que, caso não seja eliminada, vai dizer está sendo perseguida e humilhada pelo ator.

Camila disse. "Ele não tem coragem de assumir as coisas que faz. Se eu ficar, vou jogar o mesmo jogo que o Sacha e a Luana."

Vou perturbar o juízo deles. Eles acham que a gente é maluco.

Fernando concordou e respondeu. "Eu jogo o mesmo jogo que eles. Qualquer coisa que eles fazem contra mim, eu devolvo. Ele imitou a minha voz."

Foi uma homofobia velada leve sim e vou aumentar a intensidade do jeito que quiser. Foi algo que vivi a minha vida inteira e ele não respeita.

