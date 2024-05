Desfile da Victoria's Secret está de volta após intervalo de seis anos

(Reuters) - O popular desfile anual da Victoria’s Secret, com supermodelos usando sutiãs incrustados de joias e asas de anjo, retornará na temporada de outono (do hemisfério norte) após um intervalo de quase seis anos.

A varejista de lingerie anunciou em uma publicação no Instagram nesta quarta-feira que retomará o desfile, sem especificar uma data, e indicou que haverá algumas mudanças no formato do evento.

O desfile, famoso por suas montagens extravagantes no palco, figurinos complexos e sutiãs avaliados em milhões de dólares, já contou com a participação de algumas das principais modelos do mundo, como Adriana Lima, Naomi Campbell e Bella Hadid, além de performances musicais de artistas como Rihanna, Taylor Swift e Justin Bieber.

“O Victoria’s Secret Fashion Show 2024 vai entregar exatamente o que nossas clientes têm pedido -- glamour, passarela, moda, diversão, asas, entretenimento --, tudo através de lentes poderosas e modernas que refletem quem somos hoje em dia”, disse a empresa à Reuters.

Em 2019, a varejista, que era uma subsidiária da empresa L Brands, cancelou o desfile dizendo que era “importante evoluir o marketing da Victoria’s Secret”.

Na época, a L Brands enfrentava uma série de problemas, incluindo queda das vendas de sua lingerie cara, pressão de investidores ativistas e críticas cada vez maiores contra uma imagem da marca antiquada e por lingeries que não eram inclusivas a todos os tipos de corpos.

Em 2021, a L Brands se dividiu em duas unidades públicas - Bath & Body Works e Victoria's Secret. As vendas da varejista de lingeries continuaram a cair após a separação.

(Reportagem de Savyata Mishra em Bengaluru)