Rambo escapa e Guipa é indicado para a 1ª Zona de Risco; veja

Guipa foi para a Zona de Risco da Mansão após a primeira Prova da Virada de A Grande Conquista 2 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Rambo venceu a dinâmica. Com a vitória, escolheu Guipa para ocupar seu lugar na berlinda.

Diante da indicação, o Conquisteiro desabafou: "Quero uma resposta do público, se estou fazendo um jogo justo ou não. Desde que entrei aqui, sei do risco que estou correndo. Estou aqui para me desafiar".

Bruno, Baronesa e Guipa estão na primeira Zona de Risco. O menos votado para ficar será eliminado na quinta-feira (16).

A Grande Conquista: Quem você quer que fique na 1ª Zona de Risco? Resultado parcial Total de 932 votos 16,52% Baronesa 50,54% Bruno 32,94% Guipa Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 932 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso