Juliette diz que perde seguidores ao postar foto da bunda: 'Me ver gostosa'

Juliette, 34, revelou que perde seguidores ao compartilhar fotos sensuais, a exemplo de seu bumbum, no Instagram.

O que aconteceu

A cantora explicou que, apesar de perder seguidores, não deixa de compartilhar o que deseja, sobretudo porque quer se ver gostosa. "Eu perco seguidores [por postar foto do meu bumbum]. Eu deixo de postar? Não! Eu quero me ver gostosa, fod*-s*", declarou no podcast E Você?, ressaltando que esse comportamento deve-se "a cristalização da pessoa perfeita e a mistura do que é certo e do que não é".

Juliette destacou que, além de fotos de biquíni, também perde seguidores ao falar de feminismo, política e outros conteúdos informativos. "[Ao] me posicionar sobre temas polêmicos, eu perco inúmeros seguidores porque não faço o que está sendo feito, me posicionar, falar de feminismo é uma das coisas que mais perde seguidor, e principalmente mulheres [que deixam de seguir], é impressionante".

Apesar de perder seguidores, ela disse que não deixa de se posicionar quando acha necessário. "Preciso falar de determinados pontos sensíveis, me manifestar sobre algo que eu vou levar muita porrada, mas que eu sei que vai ser em prol da sociedade ou de justiça, do outro. É sacrificar muitas vezes o meu interesse em prol do outro, e ainda assim apanhar por isso porque não é porque você está fazendo bem para o outro que ele vai te agradecer, às vezes ele vai dizer 'eu não queria, por que você fez?'".

Juliette tem cerca de 30,6 milhões de seguidores no Instagram. A cantora se tornou um fenômeno durante sua participação no BBB 21 e mantém influência nas redes sociais, plataformas em que compartilha seus trabalhos, momentos de lazer, mas também posicionamentos político-sociais.