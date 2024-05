Qual a melhor tag de pedágio para usar no carro? Compare

Cada vez mais motoristas procuram as chamadas tags, serviços de pagamento automático de pedágios, estacionamentos, postos de combustíveis e outros estabelecimentos. A mais conhecida delas é a Sem Parar. Mas qual será a melhor para o seu bolso e para atender suas necessidades?

Tilt reuniu algumas características das principais empresas do mercado para ajudar em sua decisão.

Sem Parar

O Sem Parar é um dos mais antigos serviços de tag do país. O serviço funciona em pedágios, estacionamentos, drive-thru e postos de combustíveis de todo o Brasil.

A tag deve ser colocada na área visível do vidro, perto do retrovisor. Em locais com cancela, é só se aproximar com o veículo que a barreira se abrirá automaticamente. Em locais sem cancela, é só avisar que vai pagar com o Sem Parar.

Eles contam com três planos padrões:

Em Todo Luga r: Nesse modelo, você paga R$ 39,90 no primeiro mês e depois pode usar o serviço sem mensalidades por um ano. Ele é aceito em pedágios, estacionamentos, postos de abastecimento, lava rápido e drive-thru.

r: Nesse modelo, você paga R$ 39,90 no primeiro mês e depois pode usar o serviço sem mensalidades por um ano. Ele é aceito em pedágios, estacionamentos, postos de abastecimento, lava rápido e drive-thru. Flex Pedágio : Nesse caso, você só paga R$ 25,90 em cada mês que usar o serviço. Ele funciona apenas em pedágios e estacionamentos (2 dias por mês).

: Nesse caso, você só paga R$ 25,90 em cada mês que usar o serviço. Ele funciona apenas em pedágios e estacionamentos (2 dias por mês). Você no controle: Esse modelo é pré-pago e você recarrega de acordo com seu uso. Ele funciona apenas em pedágios e estacionamentos.

Há, no entanto, diversas outras promoções para quem quiser contratar seguro e outros serviços oferecidos por eles.

ConectCar

O ConectCar pode ser usado em pedágios das principais rodovias do país e em mais de mil estacionamentos, shoppings e aeroportos. Eles contam com três planos:

Completo: Custa R$ 9,90 por mês, não tem taxa de adesão e conta com recarga automática no pré-pago (sem taxa) e troca de adesivo grátis todo ano.

Custa R$ 9,90 por mês, não tem taxa de adesão e conta com recarga automática no pré-pago (sem taxa) e troca de adesivo grátis todo ano. Básico: Não tem mensalidade, apenas uma taxa de adesão por R$ 20. Nesse modelo eles também cobram taxas por recargas no cartão de crédito e R$ 2 por mês como taxa de inatividade. Se for necessário trocar de adesivo, ainda cobram R$ 25.

Não tem mensalidade, apenas uma taxa de adesão por R$ 20. Nesse modelo eles também cobram taxas por recargas no cartão de crédito e R$ 2 por mês como taxa de inatividade. Se for necessário trocar de adesivo, ainda cobram R$ 25. Flex: possui as mesmas condições do básico, porém sem taxa de adesão. A diferença é que você paga R$ 18 apenas nos meses em que usar o serviço.

Veloe

A Veloe, que pertence à Alelo (do Banco do Brasil e Bradesco), tem planos para pessoas físicas e empresas. No primeiro caso, ela conta com as opções:

Pedágios e estacionamentos com 12 mensalidades grátis: Nesse cenário, depois de um ano, a empresa cobra R$ 9,45 por mês. O plano não tem adesão, entrega a tag gratuitamente e tem recarga automática a partir de R$ 50.

Nesse cenário, depois de um ano, a empresa cobra R$ 9,45 por mês. O plano não tem adesão, entrega a tag gratuitamente e tem recarga automática a partir de R$ 50. Pedágios e estacionamentos pré-pagos: A recarga é manual, com valores a partir de R$ 50. Eles entregam a tag grátis, mas cobram uma taxa de R$ 20 para ativá-la.

A recarga é manual, com valores a partir de R$ 50. Eles entregam a tag grátis, mas cobram uma taxa de R$ 20 para ativá-la. Free Flow: A empresa não cobra mensalidade para o free flow (modelo de pedágio sem as cancelas). No entanto, se usar em pedágios e estacionamentos comuns, você deve pagar R$ 5,90 por mês. E se não usar em nenhum lugar, paga R$ 9,90 por mês. A adesão é gratuita.

A empresa não cobra mensalidade para o free flow (modelo de pedágio sem as cancelas). No entanto, se usar em pedágios e estacionamentos comuns, você deve pagar R$ 5,90 por mês. E se não usar em nenhum lugar, paga R$ 9,90 por mês. A adesão é gratuita. Pedágios com 12 mensalidades grátis: Depois de um ano, cobram R$ 7,45 por mês. A modalidade, no entanto, funciona apenas em pedágios. Se você precisar usar em estacionamento, eles cobram mais R$ 1,90 por uso. A recarga automática só funciona a partir de R$ 50.

Move Mais

A Move Mais só oferece dois planos pré-pagos, um automático e outro manual. A empresa permite recargas entre R$ 50 e R$ 500, com taxas de até 10% por recarga (quanto maior o valor carregado, menor a taxa). A cobrança por adesão ao serviço é de R$ 39,90.

O serviço da Move Mais está presente em 100% dos estados com vias pedagiadas do Brasil e em estacionamentos. A recarga pode ser manual ou automática, via cartão de crédito..

Taggy

O Taggy é bem diferente das outras supracitadas porque é oferecido apenas por meio de bancos ou fintechs parceiras.



O serviço é personalizado e operado de forma integrada com os meios de pagamento de cada parceiro. Eles não trabalham com recargas, taxa de adesão nem nada -- o dinheiro do usuário está sempre disponível para ele gastar como quiser, de acordo com a empresa.

O serviço se integra com cartões de crédito pré e pós-pagos, carteiras digitais, contas de pagamento, cartões de benefícios, contas correntes e outros. Portanto, todos esses meios pagam pedágio e estacionamento, com o Taggy.

C6 Tag

A C6 Tag pertence ao C6 Bank e conta com a tecnologia da Veloe. Para usar, é necessário ter conta com saldo disponível no banco digital e pagar uma mensalidade de R$ 6 mas alguns clientes podem aproveitar o serviço sem custo caso se encaixe em alguma das categorias exigidas pela empresa. Pode ser qualquer uma delas:

Ter uma conta C6 Empresas ou C6 MEI

Atingir o nível 2 ou VIP no C6 Experience, programa de relacionamento do banco;

Ter R$ 20 mil investidos em CDBs no banco;

Ter o plano acelerador Átomos;

Ter C6 Mastercard Platinum.

Ter C6 Mastercard Black;

Ter C6 Carbon Mastercard Black.

O valor dos pedágios e estacionamentos é debitado diretamente da sua conta no C6 Bank.

O processo é simplificado: após abrir uma conta grátis no C6 Bank, é só pedir o C6 Tag. O consumidor recebe o produto em casa, aí é só o desbloquear pelo app, colar no vidro do carro e pronto.