Atriz da Globo diz que Lady Gaga plagiou seu trabalho: 'É idêntico!'

A atriz e cantora Isis Broken, intérprete de Corina Castello em "No Rancho Fundo", da Globo, disse que Lady Gaga plagiou parte do seu trabalho. A revelação foi feita pela artista durante o "Splash Show", nesta quinta-feira (31).

No programa, Isis contou sobre a produção de "O Clã", eleito o melhor videoclipe do país pelo Festival de Cinema de Vitória, em 2020, e acusou a produção da cantora americana de copiar até mesmo o posicionamento da câmera no lançamento do clipe "9-1-1".

Foi um clipe forte, muito polêmico. Inclusive, a Lady Gaga me plagiou. Gosto de contar essa história porque as pessoas acham que pelo fato de a Lady Gaga estar distante do Brasil, 'como a Lady Gaga conseguiu chegar ao clipe dessa gata?' . Um dos colaboradores da House Of Gaga adora o Brasil e, em uma dessas passagens, ele conheceu o garoto que faz o figurino do clipe de 'O Clã'. E ele falou: 'Eu fiz um clipe maravilhoso, eu queria mostrar a você'. O colaborador da Gaga sentou na sala do figurinista do meu clipe. Ele sentou, assistiu ao clipe e disse 'Isso é genial'.

Isis Broken, em depoimento a Yas Fiorelo e Leão Lobo

Um ano depois, Lady Gaga fez um clipe idêntico ao meu. Mas é idêntico, assim, até posicionamento de câmera. É bizarro, é bizarro. Só assistindo pra ver que é o clipe '9-1-1'.

Isis, no entanto, não deixou claro se houve algum processo contra a cantora americana por suposto plágio.

Lady Gaga lançou o clipe de "911", single do seu álbum "Chromatica", em setembro de 2020. O vídeo trazia a cantora presa em um cenário desértico, cercada por bizarrices.

Na época, a estrela pop disse que o clipe havia nascido de uma ideia antiga do diretor Tarsem (de filmes como "A Cela" e "Espelho, Espelho Meu"), que se conectou com a história de vida de Gaga.

Este curta-metragem é muito pessoal para mim. Ele retrata a minha experiência com a saúde mental, e como a realidade e os sonhos podem se conectar para formar heróis dentro de nós e ao redor de nós. [...] Algo que já foi minha vida real é agora um filme, uma história verdadeira que ficou no passado. É a poesia da dor. Lady Gaga sobre o "9-1-1"

"911" é o terceiro single da era "Chromatica", após "Stupid Love" e "Rain on Me" (parceria com Ariana Grande). Este segundo foi um grande sucesso, atingindo o topo da Billboard, a maior parada de hits dos EUA, e batendo recordes pelo caminho.

