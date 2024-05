Virada Cultural da Solidariedade na zona leste: veja a programação de shows

Não vai faltar atração cultural na zona leste da capital paulista neste fim de semana: a Virada Cultural do Pertencimento 2024 agora é a Virada Cultural da Solidariedade e acontece sábado (18) e domingo (19). As 12 arenas e 22 palcos estarão espalhados em diversas regiões da cidade. O público terá acesso a shows gratuitos de Michel Teló, Pabllo Vittar, Xamã, Maria Rita, Léo Santana e Joelma e mais. Além de exposições, teatro, oficinas e dança.

Abaixo, você confere as atrações na zona leste de São Paulo, que terá encontro de Dexter com Salgadinho, É o Tchan, Psirico, Marcos & Belutti e mais:

Arena Itaquera

Praça Brasil - Av. Nagib Farah Nagib, s/n



Palco Itaquera



Vulgo FK

Felipe Kaique Vieira Lima da Silva, conhecido como Vulgo FK, com apenas 26 anos de idade já se destaca com sucessos pelo mundo todo. Do funk pro rap e trap, é um grande nome da música nacional

data: 18/05

horário: 17h



Major RD

O nome artístico é inspirado no personagem Major, do filme "Green Street Hooligans". Hoje, é um dos principais nomes do atual cenário do rap nacional com o seu flow agressivo.

data: 18/05

horário: 19h

Adão Negro

O grupo de reggae se tornou conhecido nas grandes capitais do país após o registro do show que reuniu 25 mil pessoas no Costa Verde, clube de Salvador

data: 18/05

horário: 21h

Tiquequê apresenta música pra criançada Imagem: Reprodução/Instagram

Tiquequê

Desde 2011, o Tiquequê produz canções e espetáculos para o público infantil

data: 19/05

horário: 13h

BK'

Abebe Bikila Costa Santos, conhecido pelo seu nome artístico BK', é um rapper, escritor e compositor do Rio considerado um dos nomes mais influentes do rap nacional

data: 19/05

horário: 15h

É o Tchan

Sinônimo de sucesso e dança na década de 90, o grupo É o Tchan vendeu mais de 10 milhões de discos e comemora os seus mais de 30 anos de carreira com hits como "Ralando o Tchan" e "Na Boquinha da Garrafa"

data: 19/05

horário: 17h

Palco Ribeirão



Projota

Um dos rappers mais influentes do Brasil, o ex-BBB faz show amparado de grandes sucessos como "Ela Só Quer Paz"

data: 18/05

horário: 18h

MC Lele JP

O cantor é um grande expoente da nova geração do funk consciente de São Paulo

data: 18/05

horário: 20h

Padre Antônio Maria

O padre católico e cantor brasileiro tem em sua obra musical duetos com Roberto Carlos, Agnaldo Rayol e Ângela Maria

data: 19/05

horário: 14h

Quintal da Magia

O nome faz alusão à roda de samba e ao grupo do Rio de Janeiro

data: 19/05

horário: 16h

Arena São Miguel

Av. Deputado Dr. José Aristodemos Pinotti, entre a Av. Nordestina e Rua Moacir Dantas Itapicuru

Palco São Miguel

MC Paiva

Jovem artista da cidade de São José dos Campos (SP), que atualmente se destaca entre os principais nomes do funk brasileiro

data: 18/05

horário: 17h

Toni Garrido

A voz do grupo de reggae Cidade Negra apresenta o projeto "BAILE FREE", que é um mix de música black com eletrônico

data: 18/05

horário: 19h

Mano Walter

Artista do agreste de Alagoas, Mano Walter canta um estilo próprio que vem das vaquejadas, esporte praticado no Nordeste

data: 18/05

horário: 21h

Mundo Bita

Projeto pernambucano com dezenas de sucessos musicais infantis e animações

data: 19/05

horário: 13h

Geraldo Azevedo

No repertório, Geraldo e a banda passeiam por canções emblemáticas como "Caravana", "Dia Branco", "Moça Bonita", "Táxi Lunar" e "Bicho de 7 Cabeças"

data: 19/05

horário: 15h

Tarcísio do Acordeon

O cantor e instrumentista cearense ficou conhecido nas redes sociais e tem grande sucesso cantando piseiro e vaquejada

data: 19/05

horário: 17h

Palco Itaqueruna

Maskavo

A banda de reggae Maskavo apresenta sua nova turnê "Terra Multicor", um show que reúne as canções clássicas dos seus mais de 20 anos de carreira como "Um Anjo do Céu" e "Asas"data: 18/05

horário: 18h00

Marcos & Belutti

A dupla completa 15 anos de carreira e agora une o sertanejo às influências do pagode

data: 18/05

horário: 20h

Padre sertanejo Alessandro Campos Imagem: Divulgação/Lourival Ribeiro/SBT

Padre Alessandro Campos

O cantor e apresentador de TV é conhecido pelo apelido de "Padre Sertanejo" por utilizar a música sertaneja para transmitir suas mensagens religiosas

data: 19/05

horário: 14h

Filomena Bagaceira

A banda de forró criada na Bahia promete trazer muita diversão e remelexo apoiados por músicas da trajetória de mais de 20 anos de estrada

data: 19/05

horário: 16h

Arena Cidade Tiradentes

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes - Rua Inácio Monteiro, 6.900

Vou Pro Sereno

Alex Sereno (tantã e voz), Paulinho Sereno (reco-reco) e Rodrigo Tchutchucão (violão) têm mais de 20 anos de história. O trio surgiu na zona oeste do Rio de Janeiro e explodiu nacionalmente com a música "Nada Pra Fazer"

data: 18/05

horário: 17h

MC Cebezinho

O cantor apresenta hits do funk paulista

data: 18/05

horário: 19h]

Cortejo Afro

Completando 25 anos, o grupo mantém as tradições, o uso das fantasias e as misturas do samba reggae com música eletrônica para fazer o público dançar. dançante

data: 18/05

horário: 21h

Marcados

Apesar de não fazer parte tão forte da cultura do Norte do país, o pagode fez parte desde o início da vida dos músicos Edson Viana e Samuel Silva, que juntos formaram o grupo de pagode gospel Marcados

data: 19/05

horário: 11h

Funk SPzinho

Novo expoente do funk de São Paulo

data: 19/05

horário: 12h

Maria Cecília e Rodolfo cantam na zona leste Imagem: Thiago Almeida

Maria Cecília & Rodolfo

A dupla sertaneja contabiliza 16 anos de carreira e mais de 10 milhões de cópias vendidas

data: 19/05

horário: 13h

Dexter e Salgadinho

O rapper e o líder do grupo de samba Katinguelê unem forças em uma apresentação única na Virada Cultural

data: 19/05

horário: 15h

Psirico

Os novos singles "Esqueça Tudo" e "Swingueira Venenosa" prometem sacudir junto da simpatia do percussionista e cantor baiano Marcio Vitor

data: 19/05

horário: 17h

MC Hariel

A carreira que mescla funk, trap e rap começou em 2011 e segue mostrando a vivência, a superação e a resiliência da periferia de São Paulo

data: 19/05

horário: 19h

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes

Rua Inácio Monteiro, 6.900 - Conjunto Habitacional Sítio Conceição

Wish - O Poder dos Desejos

Em 'Wish', Asha, uma idealista perspicaz, faz um desejo tão poderoso que é atendido por uma força cósmica - uma pequena bola de energia ilimitada chamada Estrela. Juntas, Asha e Star enfrentam um inimigo formidável - o governante de Rosas, o Rei Magnifico - para salvar a sua comunidade e provar que quando a vontade de um humano corajoso se conecta com a magia das estrelas, coisas maravilhosas podem acontecer. Dublado

data: 18 e 19/05

horário: 14h

Evidências do Amor

Após ser abandonado no altar por Laura, Marco Antonio, que sempre achou que era um noivo perfeito, começa a viajar no tempo sempre que ouve a música favorita do casal, "Evidências". Mais especificamente: ele revisita os momentos em que ele aparentemente não foi tão perfeito assim.

data: 18 e 19/05

horário: 16h

Kung Fu Panda 4

Uma poderosa feiticeira que muda de forma coloca os olhos no Cajado da Sabedoria. Po de repente percebe que precisa de ajuda e logo descobre que heróis podem ser encontrados nos lugares mais inesperados.

data: 18 e 19/05

horário: 18h

Casa de Cultura Itaim Paulista

R. Monte Camberela, 490

Forró Circense

Em seus processos de montagem, a companhia tem como características principais o estudo aprofundado das estruturas dramatúrgicas, com ênfase na linguagem circense e suas infindas possibilidades de fusões poéticas, buscando o hibridismos com o teatro de animação, a música e as artes plásticas.

data: 18/05

horário: 17h

Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo

Av. Paes de Barros, 955

Fim de Festa, Um Mergulho Para Remixar a Realidade

A peça narra de maneira não-linear um momento de ruptura. Dois homens cis estão no dia seguinte de uma festa de despedida. Despedida? Tudo está diferente. Tudo está em ruínas. O espaço está em ruínas. A ruína de fora é a metáfora das ruínas de dentro. As fendas aparecem. Nelas está o perigo, mas também pode estar a salvação. Tudo está fora do lugar.

data: 18/05

horário: 17h

data: 19/05

horário: 19:30

Pelada - A Hora da Gaymada

Uma comédia, bem aos moldes do que era produzido no Brasil no início nos anos 80 em diante, que valoriza o besteirol, cria e brinca com estereótipos sem ridicularizar, conta uma história do subúrbio carioca e mostra toda sua beleza e potência, que em 2023, se transformou em uma peça de teatro. O filme inspirou, então, a peça de teatro

data: 18/05

horário: 21h

Ora Bolas

Seguindo os caminhos das lendas e das histórias clássicas que tanto encantam as crianças e os adultos, sem fugir da regra de "quem conta um conto aumenta um ponto", Clarinha chega para encantar os contos arredondando alguns pontos.

data: 19/05

horário: 11h

Vingança Voyeur

Em uma imersão na vida noturna do centro da cidade, o espetáculo convida os espectadores a agirem como infiltrados em uma trama vertiginosa de vingança e sexualidade.

data: 19/05

horário: 19h

Teatro - Parque Flávio Império

Rua Prof. Alves Pedroso, 600

Terra Brasileira

Nesta apresentação, o Terra Brasileira homenageia Jamelão tocando músicas que foram interpretadas pelo mestre, tendo como referência os discos "Escolas de Samba" (Continental, 1957) e "Desfile das Campeãs" (Continental, 1961).

data: 18/05

horário: 18h

Casa de Cultura de Guaianases

R. Castelo de Leça, s/n

Nelson Mandela, cuja biografia inspirou "Indaiz" Imagem: Reprodução

Indaíz

Indaíz, a "Indomável Raiz" inspirada na biografia de Nelson Mandela, evoca a ideia de uma essência que não se pode domesticar, que possui em si uma firme rebeldia. Da raiz ainda vem a ideia do alicerce, conexão com a terra, respeito e reverência às origens. Assim surgiu em 2009, na periferia de São Paulo

data: 18/05

horário: 18h

Centro Cultural da Penha

Largo do Rosário, 20

La Trattoria

Num lugar e momento qualquer, o que poderia ser um dia comum, revela-se improvável! Afinal, trata-se da tão aguardada e sonhada inauguração do "La Trattoria", um restaurante aparentemente típico, fruto de uma sociedade atípica. Nesta história pode-se dizer que as pessoas, ali, cozinheiros-sócios, nada têm de "típicos". E nada têm de cozinheiros. E nada têm de garçons. E nada têm de....O que tem afinal a dizer essa inusitada sociedade?

data: 19/05

horário: 11h

Quase de Verdade

Clarice Lispector faz uma homenagem ao seu último cachorro, o Ulisses, colocando-o como narrador. Ulisses, além de esperto, tem olhos dourados que enxergam, de longe, uma boa aventura. Um dia, conta a história que até parece de verdade e até parece de mentira.

data: 19/05

horário: 13h

Rudy Gueme

Com sua marca que o caracteriza, Rudy Guemes mistura rotinas clássicas de mágica e circo. Um espetáculo que surpreende com magia, equilíbrio, arrisca com o Homem Bala, explode com o canhão da morte e cai na gargalhada com a dança do Homem Balão.

data: 19/05

horário: 13h

Centro Cultural Vila Formosa

Av. Renata, 163

Hora da Xepa

A dupla de palhaços Guadalupe e De Dérson homenageia os trabalhadores que ocupam as ruas brasileiras: feirantes, camelôs, semaforistas e artistas populares de todos os tipos. No picadeiro composto por elementos presentes nas feiras livres, apresenta um show de variedades onde técnicas circenses e musicais como rola-rola, quick change, repente de improviso e homem e mulher banda, ganham leitura palhacesca.

data: 19/05

horário: 11h

Casa de Cultura São Rafael

R. Quaresma Delgado, 354

Bravata Volante

Inspirados pelos antigos cortejos dos circos de lona, o espetáculo Bravata Volante transporta o público para uma experiência imersiva, convidando os espectadores a acompanhar os artistas em um trajeto circense e musical. O espetáculo une o urbano ao clássico, criando um ambiente onde a magia do circo e a trilha sonora tocada ao vivo se entrelaçam ao cotidiano

data: 19/05

horário: 11h

Casa de Cultura Raul Seixas

Rua Murmúrios da Tarde, 211 - Conj. Residencial José Bonifácio

Futebol de Palhaças - Cia. Asfalto de Poesia

O Futebol de Palhaças com a Cia Asfalto de Poesia convida o público a vestir a camisa e participar dessa atividade lúdica que diverte e faz refletir sobre ser mulher

data: 19/05

horário: 11h

Uma História de BocAOuvido

É como uma feira livre e propõe uma intervenção com contadores de histórias simultâneos pelo espaço aberto, estes apresentam contos populares diminutos para um espectador por vez. Tem rei, a menina bordadeira, aventuras recheadas de espertezas e encantamentos.

data: 19/05

horário: 13h

Fabuloso Parque Itinerante Circle

O Fabuloso Parque Itinerante Circle é um cortejo com várias atrações circenses, que chegam em aparelhos fantásticos de circo, transmutados em ícones clássicos dos parques de diversões

data: 19/05

horário: 15h

Biblioteca Lenyra Fraccaroli

Praça Aroldo Daltro, 451

Cacá Lopes

Músico, poeta e educador popular, tem dez discos lançados e várias coletâneas. Como cordelista, é autor de vários folhetos de cordéis. Percorre escolas e universidades há 19 anos com o o espetáculo Música e Cordel nas Escolas. Foi um dos fundadores do movimento Caravana do Cordel e dos coletivos SP Cordel, SP Forró e coordena o Sarau Bodega do Brasil

data: 18/05

horário: 11h

Biblioteca Hans Christian Andersen - Teatro de Arena

Av. Celso Garcia, 4142

Baitaclã, Circo de Variedades

Desde 1997 a Cia Baitaclã já percorreu diversos espaços, cidades e festivais com seu histórico de 10 espetáculos teatrais, além de oficinas e outros eventos que possibilitaram o compartilhamento de sua pesquisa com o público

data: 18/05

horário: 11h