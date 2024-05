Maria Fernanda Cândido usa instinto e 'certa ousadia' para escolher papéis

Maria Fernanda Cândido, 49, conta com diferentes papéis em sua carreira. Só em 2024, ela dá vida a dois personagens: G.H. em "A Paixão Segundo G.H." e Antoinette Léfèvre em "Vermelho Monet", dois diferentes filmes brasileiros. Em 2022, a atriz viveu algo bastante distinto: esteve em "Animais Fantásticos 3", uma produção de US$ 200 milhões — uma realidade que diverge do cenário do cinema no Brasil.

Comprar ingresso

Em entrevista a Splash, Cândido diz usar a sua intuição para escolher quais personagens merecem sua atenção. "Além das escolhas, há uma certa ousadia em apostar em projetos diferentes e em seguir a sua própria intuição".

Seu coração tem que te chamar, ter uma paixão por aquele filme, aquela personagem e aquele projeto. Se gera essa paixão, ele te mobiliza e você vai em direção a ele. A gente precisa ter essa ousadia de seguir esse instinto.

Maria Fernanda Cândido, em entrevista a Splash

A atriz acredita que a escolha de personagens não é apenas uma análise racional. "É claro que penso, mas não pode ser apenas assim, tenho que usar esse instinto que me move. Quando sinto dentro de mim, eu sei que é um fortíssimo sinal de que devo seguir naquela direção."

Talvez, para quem está de fora, pense: 'Nossa, mas são projetos diferentes', mas, para mim, isso vem como algo natural e não me causa estranhamento.

Em "Vermelho Monet", ela interpreta uma marcham que, ao comercializar arte, lida com jogos de poder e dinheiro. Já em "Paixão Segundo G.H.", ela é a artista. Para Maria Fernanda Cândido, a diferença entre as personagens a atrai: "são lugares diferentes".

Maria Fernanda Cândido no set de 'Vermelho Monet' com o diretor Halder Gomes Imagem: Pandora

Sobre "Animais Fantásticos 3", a atriz compara o uso da imaginação. "No fim das contas, são muitos aparatos tecnológicos. Mesmo você estando no filme de baixo orçamento ou num filme de altíssimo orçamento, a questão central girará muito em torno da criação da Imaginação."

Maria Fernanda Cândido em cena do filme 'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore' Imagem: Divulgação