Liziane se revolta com sumiço de ovos e questiona: 'Vão assumir ou não?'

Liziane ficou irritada com o sumiço dos ovos na Mansão de A Grande Conquista 2 (Record) e cobrou os participantes.

O que aconteceu

A ex-Fazenda reclamou do sumiço dos ovos: "Eu guardei o meu... as pessoas vão assumir ou não? Alguém comeu. Eu estou sem comer meus ovos e é minha única fonte de proteína".

Pouco tempo depois, a Conquisteira descobriu o mistério e contou aos demais: "A Baronesa falou que ela escondeu os 10 ovos lá no quarto dela".

