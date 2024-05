Virada Cultural de SP anuncia pontos de coleta de doações ao RS

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

A Virada Cultural de São Paulo anunciou na noite desta quarta-feira (15) pontos de coleta de arrecadação de doações ao Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Através de um comunicado, a prefeitura pede que todos levem suas doações nas arenas. "A Virada Cultural do Pertencimento virou Virada Cultural da Solidariedade! Sob o lema Unidos pela Solidariedade: a Virada Cultural de um só País, o evento irá arrecadar doações para o Rio Grande do Sul, por meio de tendas de coleta disponíveis em todas as 12 arenas, em cada acesso de entrada".

A prefeitura informa o que as pessoas podem levar de doação. "A prefeitura convida a todos os participantes a fazerem uma contribuição voluntária de um quilo de alimento não perecível, garrafas de água potável, ítens de higiene e limpeza", disse, em comunicado.