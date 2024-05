Distopia e glamour entram em choque na estreia do novo "Mad Max" em Cannes

CANNES, França (Reuters) - Chris Hemsworth, a realeza da Marvel, passou pelo tapete vermelho do Festival de Cannes ao lado da estrela do show Anya Taylor-Joy pela primeira vez na noite desta quarta-feira para marcar a estreia mundial do aguardado filme do diretor George Miller, "Furiosa: Uma Saga Mad Max".

Hemsworth, também conhecido como Thor, desfilou sem gravata borboleta pelo tapete ao lado da esposa, Elsa Pataky, enquanto Taylor-Joy usou um elegante vestido sem alças. A atriz norte-americana Faye Dunaway e o diretor australiano Baz Luhrmann também compareceram ao evento.

O quinto filme "Mad Max" vem às telas 45 anos após Miller apresentar pela primeira vez ao público seu universo cinematográfico distópico e está muito distante do filme original de 1979, estrelado por Mel Gibson.

O foco do filme mais recente está nas origens de Furiosa, a motorista de caminhão com um braço só, interpretada com grande aclamação por Charlize Theron no filme anterior, "Mad Max: Estrada da Fúria", de 2015.

Desta vez, Furiosa é interpretada por Taylor-Joy, mais conhecida por "O Gambito da Rainha" e "A Bruxa", e enfrenta Hemsworth como o senhor da guerra motociclista e barbudo -- Dementus.

A Variety e o The Hollywood Reporter disseram que, apesar de o filme ter cenas de ação impressionantes e de Taylor-Joy ter um desempenho feroz, ele está um passo atrás do sucesso de "Estrada da Fúria".

Resumido no título da crítica da Variety: "A história da origem de Furiosa tem sequências deslumbrantes, mas o épico exagerado de George Miller não é 'Estrada da Fúria'."

O público terá a chance de ver o filme da Warner Bros quando ele for lançado nos cinemas, no final deste mês -- ele está programado para chegar aos cinemas internacionais em 22 de maio e nos EUA em 24 de maio.

(Reportagem de Miranda Murray)