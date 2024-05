Tereza Souza, do BBB 19, pede ajuda para salvar filho viciado em drogas

Tereza Souza, do BBB 19, pediu ajuda para salvar vida de filho viciado em drogas em suas redes sociais.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, a ex-BBB desabafou sobre a situação com Davi, 37, na terça-feira (14). "Hoje eu corri para impedir meu filho de ir à boca de fuma comprar crack. Não sei mais o que eu faço para salvar a vida do meu filho. Estou vendo ele morrer".

Hoje (15), ela contou que está há cinco tentando tirar o filho das drogas. "Estou pedindo socorro para salvar meu filho. Faz cinco anos que Davi vem em um internamento atrás do outro. Todo o meu dinheiro foi gasto nas internações dele. A última internação foi na cota social, porque eu já tinha usado todo o dinheiro que tinha"