Jéssica Ellen e Dan Ferreira terminam casamento 1 ano após filho nascer

Jéssica Ellen, 31, e Dan Ferreira, 32, não estão mais juntos e deixaram até de seguir no Instagram.

O que aconteceu

Casamento chegou ao fim. Ellen e Ferreira colocaram um ponto final na relação amorosa 1 ano e cinco meses após o nascimento do filho do casal, Máli Dayo. As informações são do jornal Extra.

Ellen e Dan engataram relacionamento nos bastidores da novela "Amor de Mãe" (2019), na Globo. Os dois moravam juntos no Rio de Janeiro, mas agora estão separados.

Jéssica e Dan foram vistos juntos no começo deste ano. O agora ex-casal aproveitou a temporada de verão em Salvador, em janeiro. Até o momento, Jéssica e Dan não se manifestaram sobre o fim do casamento.