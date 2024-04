Expulsão, desistências e eliminações: Quem já saiu de A Grande Conquista?

A Grande Conquista (Record) completou hoje uma semana no ar. Desde então, já foram múltiplas eliminações, três desistências e uma expulsão. Confira quem saiu do jogo até agora.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Expulso

Ricardo, ex-Polegar, foi expulso pela produção do programa. A decisão veio após ele se envolver em uma discussão com Fábio e pegar uma faca, que seria supostamente para cortar as roupas do vileiro. O ato, no entanto, foi visto como uma ameaça à integridade física dos participantes.

Imagem: Reprodução/Playplus

Desistências

Gaby Fontenelle foi a primeira a deixar a disputa. Ela saiu dois dias após a estreia.

Imagem: EDU MORAES/RECORD

Dias depois, foi a vez de Gustavo e Ana K. Ambos deixaram a competição na última sexta (26).

Imagem: Antonio Chahestian/RECORD

Eliminados

Até o momento, 10 participantes foram eliminados. Eles não resistiram após irem para a primeira Zona de Risco do programa. São eles:

Flavinha

Imagem: Antonio Chahestian/ Record

Fran

Imagem: Antonio Chahestian/ Record

Jo

Imagem: Antonio Chahestian/ Record

Marcus

Imagem: Antonio Chahestian/ Record

Sandrão

Imagem: Antonio Chahestian/ Record

Vini

Imagem: Antonio Chahestian/ Record

Kadu

Imagem: Antonio Chahestian/ Record

Ratinho

Imagem: Antonio Chahestian/ Record

Billy

Imagem: Antonio Chahestian/ Record

Luiza

Imagem: Antonio Chahestian/ Record

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso