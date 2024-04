Dieguinho: Viih Tube não passou verdade em react de descoberta de gravidez

O casal Viih Tube, 23, e Eliezer, 34, foram nesta segunda-feira (29) ao programa Mais Você (Globo) para anunciar que estão 'grávidos' de seu segundo filho. Os dois já são pais de Lua Di Felice, de 1 ano.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, opina que Viih Tube evocou (mal) seu lado atriz no react da confirmação de que seria mãe outra vez. "Não vi verdade naquele vídeo de ela reagindo ao momento em que descobre estar grávida - até porque se tratava de uma publicidade. Tem um momento em que ela olha para a câmera, chora e não tem nem uma lágrima!"

A comentarista Kerline Cardoso, por sua vez, entende que a influencer está apenas fazendo o que já se poderia esperar dela nestes casos. "Sou suspeita para falar, porque sou muito fã da Viih Tube. Ela já é marketeira de nascença, desde que era criança. A maternidade deu um brilho maior, tanto para ela quanto para o Eliezer - mas [não por isso] ela vai deixar de usar a maternidade [para monetizar]."

Na visão de Kerline, até mesmo a escolha do Mais Você para tornar pública a nova gestação foi friamente calculada. "O programa é o que mais vem sendo falado, principalmente devido aos ex-BBBs, cujos encontros com a Ana Maria [Braga, 75, apresentadora do matutino] deram o que falar. Ela [Viih Tube] foi muito inteligente! Não julgo. No lugar dela, também estaria ganhando meu dinheiro [em cima disso], porque ser mãe não é fácil."

Dieguinho: Camisinha furada em A Grande Conquista é erro absurdo da Record

Jhenyfer Dulz, a Bifão, reclamou da qualidade das camisinhas disponibilizadas pela produção de A Grande Conquista (Record) para o elenco. Por brincadeira, ela resolveu encher alguns dos preservativos de água e se deu conta de que todos estavam furados.

Dieguinho Schueng observou que esse tipo de falha pode acarretar consequências sérias para os próprios confinados do reality. "Isso é um problema grave. Vai que alguém bota isso aí e, ao invés do prêmio de R$ 1 milhão [destinado ao campeão da competição], leva um filho para a casa? [risos] De três, uma: ou a camisinha estava vencida, ou estava mal posicionada, ou era de baixa qualidade. Numa dessas, foram até as três coisas juntos - mas é fato que alguma coisa aconteceu."