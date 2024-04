Cabana misteriosa: o que sabemos sobre casa mais solitária do mundo

Uma casa ficou conhecida como a "mais isolada do mundo" após uma foto viralizar na internet. A moradia está localizada em uma ilha da Islândia e atualmente está desocupada.

O que se sabe:

A casa fica na ilha de Elliðaey, parte do arquipélago Vestmannaeyjar, no Sul da Islândia. A residência fica no alto de um rochedo, de 4,5 quilômetros quadrados.

Ilha foi ocupada por cerca de 300 anos. Cinco famílias que ali moravam viviam da pesca, da caça ao papagaio-do-mar e da criação de gado. Na década de 1930, os últimos moradores deixaram a ilha. A saída deles ocorreu por conta do isolamento do local e ao clima rigoroso, que os levou a procurar pastagens mais convidativas, segundo a revista Architectural Digest.

Casa está desabitada e fica em ilha Imagem: Surangaw/Getty Images

Chalé foi construído em 1953 pela Associação de Caça de Elliðaey, como uma base para caçar papagaios-do-mar. A casa servia de base para o grupo nas atividades na ilha.

Propriedade não possui eletricidade, água encanada e esgoto tratado. No entanto, possui uma sauna, alimentada por um sistema natural de captação de água da chuva.

Casa fica em uma reserva natural e área protegida. As empresas de turismo oferecem passeios de um dia a Elliðaey para turistas que desejam explorar seu ambiente natural.

Interior da residência é modesto, com paredes de madeira. A casa tem dois andares - no primeiro fica a parte social, enquanto no segundo há um quarto comunitário, com diversas camas. Um fogão à lenha aquece a moradia. A casa dispõe ainda de um deck, onde os visitantes podem apreciar a vista - e, quem sabe, fazer um churrasco.

Youbers e influencers visitaram a casa desde que a história veio à tona. Bjarni Sigurdsson esteve no local em 2017. Já o youtuber americano Ryan Trahan foi ao local em 2021 e passou a noite na casa. Em vídeo, ele mostrou que, para chegar no platô onde fica a casa, é preciso escalar por uma área íngreme.

Há uma segunda casa na ilha. Próximo da residência que ficou famosa pelo isolamento, há uma outra construção. A estrutura foi erguida para abrigar pesquisadores que vieram à ilha para observar a comunidade de papagaios-do-mar, segundo a revista Architectural Digest.

Boatos rondam história da casa. Um deles dizia que um bilionário a teria construído para se refugiar no caso da humanidade se transformar em uma horda de zumbis. Outra teoria popular - e que mais tarde foi desmascarada - defendia que o governo islandês havia doado a ilha à cantora Björk.