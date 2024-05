Kaio e Lizi discutem aos gritos em A Grande Conquista: 'Descontrolada'

Em meio à treta generalizada da madrugada de hoje (15) em A Grande Conquista 2 (Record), um novo embate surgiu entre Kaio e Liziane.

O que aconteceu

Após brigar com Liziane, Bruno Cardoso foi conversar com Kaio. A Conquisteira, por sua vez, gritou questionando por que Kaio estaria "defendendo" o colega.

Kaio, então, respondeu dizendo que a Conquisteira estaria "descontrolada". "Se controle, Liziane", disse. "Completamente desproporcional [sua atitude], ele sequer levantou a voz para você".

Lizi, por sua vez, disse que "ninguém foi falar" com ela. "Você sempre se mete na briga dos outros", afirmou.

A briga teve uma pausa momentânea, mas alguns minutos depois, os dois voltaram a brigar. "Você tá sempre se metendo em pautas que não têm nada a ver com você", disse a influenciadora. Bruno, então, defendeu o amigo.

Na área externa, a briga continuou. Lizi afirmou que tem aliados quem prioriza e não abre mão, enquanto Kaio "largou a mão" de seus amigos. "Só cuidado que às vezes você acaba não sendo prioridade das pessoas que você prioriza", respondeu Kaio.

