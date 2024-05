Lista: conheça animes de fantasia para órfãos de 'Frieren'

O anime "Frieren e a Jornada Para o Além" foi um acontecimento, e não só no meio otaku. Muitas pessoas fora do mundinho dos animes se encantaram com a jornada de Frieren, da maga Fern e do guerreiro Stark, e com isso muitos ficaram órfãos quando acabou a primeira temporada da série.

O que assistir enquanto a elfa não retorna? Splash separou alguns animes de fantasia que te causarão os mesmos sentimentos que um episódio de "Frieren".

'The Faraway Paladin' te deixará melancólico

Anime "The Faraway Paladin" Imagem: Reprodução/Children's Playground Entertainment

Curiosamente, um dos animes mais próximos de "Frieren" já foi lançado há algumas temporadas. "The Faraway Paladin" conta a história de uma criança humana reencarnada em um mundo de fantasia.

O jovem William é criado por três criaturas monstruosas: o esqueleto Blood, a sacerdotisa Mary e o mago Augustus. No decorrer dos episódios, vemos o processo de educação de William e como ele vai considerando aqueles seres como suas figuras paternas.

O tom é muito próximo de "Frieren", e também faz com que o espectador passe a refletir sobre as próprias relações familiares e afetivas. "The Faraway Paladin" tem 24 episódios até o momento e está disponível na Crunchyroll, com legenda e dublagem.

'Dungeon Meshi' te deixará com fome

Anime de "Dungeon Meshi" Imagem: Divulgação/TRIGGER/Netflix

Nesse mundo com pitadas de RPG, grupos de guerreiros exploram masmorras misteriosas cheias de monstros. A trama de "Dungeon Meshi" começa quando um grupo dá de cara com um dragão vermelho, e a feiticeira Falin é devorada. Seu irmão Laios, que se salva graças a uma magia de teletransporte, reúne um grupo improvável para encontrar o dragão antes que ela seja digerida.

Até aqui parece uma aventura de fantasia tradicional, mas é agora que "Dungeon Meshi" subverte o gênero. O foco da história não é a aventura e sim, mas mostrar como eles se alimentam na masmorra: quais monstros são comestíveis e capazes de oferecer nutrientes para aguentarem chegar até o dragão?

"Dungeon Meshi" tem sido uma das principais escolhas para os órfãos de "Frieren". No entanto, quem vê apenas os primeiros episódios pode se enganar. A princípio parece uma trama simples e episódica sobre um grupo de aventureiros caçando e comendo monstros, porém no decorrer de "Dungeon Meshi" a trama vai desenvolvendo não só um passado emocionante para os protagonistas como também uma história de mundo bastante rica.

E quando o anime chega no final do primeiro cour, lá pelo episódio 10, o anime atinge um pico de drama, mas sem deixar a fome e o humor de lado. Uma experiência incrível para fãs de "Frieren"! "Dungeon Meshi" está sendo lançado na Netflix, com legenda e dublagem.

'To Your Eternity' te fará sofrer

Anime "To Your Eternity" Imagem: Reprodução/Brain's Base

"To Your Eternity" é um anime difícil de explicar, mas fácil de se emocionar. A trama começa quando uma criatura misteriosa chega à Terra, com o poder de se transformar em qualquer coisa que lhe cause uma grande impressão.

Primeiro se transforma em uma pedra, depois em um lobo e depois em um jovem. Na história de "To Your Eternity" vemos essa criatura vivendo em vários lugares, entrando em contato com várias pessoas e sofrendo mais do que participante isolado em um "BBB".

E fica o aviso: o primeiro episódio já é capaz de arrancar lágrimas, igualzinho aquele começo de "Frieren". "To Your Eternity" tem 40 episódios até o momento e está disponível na Crunchyroll, com legenda e dublagem.

'Tegamibachi: Letter Bee' te deixará apreensivo

Anime ?Tegamibachi: Letter Bee? Imagem: Reprodução/Studio Pierrot

Ambientada na região de AmberGround, um local sem luz natural do Sol, a trama de "Tegamibachi: Letter Bee" detalha as aventuras do jovem Lag Seeing, um garoto cujo sonho é ser um Letter Bee, uma espécie de "carteiro" desse mundo.

A função de um Letter Bee é entregar correspondências para pessoas isoladas nesse mundo, conectando os sentimentos, ao mesmo tempo que precisam fugir de insetos chamados Gaichuu.

Ainda que seja uma história de aventura, o anime tem uma atmosfera mais dramática que lembra bons momentos de "Frieren". "Tegamibachi: Letter Bee" tem 50 episódios, além de 25 OVAs (episódios especiais), e está disponível no Anime Onegai com dublagem e legenda.

'Violet Evergarden' te fará chorar

Anime "Violet Evergarden" Imagem: Reprodução/Kyoto Animation

Tal qual "Frieren", aqui teremos uma história que acontece após um grande conflito. Violet é uma espécie de andróide ex-combatente cujo trabalho atual é escrever cartas para pessoas expressarem seus sentimentos verdadeiros.

Essa breve sinopse já entrega o que podemos esperar de "Violet Evergarden": drama. Violet se envolve em uma jornada pessoal para entender o coração das pessoas, e principalmente para interpretar a última frase que seu mentor lhe disse.

"Violet Evergarden" é composta de uma série de 13 episódios, um OVA (episódio especial) e dois longa-metragens animados, e está disponível na Netflix com legenda e dublagem.

'In the Land of Leadale' te fará sorrir

Anime "In the land of Leadale" Imagem: Reprodução/Maho Film

Aqui temos mais um exemplo de isekai. A protagonista é Keina Kagami, uma garota que sofre um acidente grave e sua única diversão no hospital é um MMORPG de realidade virtual chamado Leadale. Após falecer em nosso mundo, Keina reencarna como a elfa Cayna, sua personagem no jogo Leadale, mas percebe que se passaram 200 anos de quando começou a jogar.

Ainda que não seja um anime com a melancolia de "Frieren", "In the Land of Leadale" sabe alegrar o espectador com momentos fofos de aquecer o coração. O encontro dela com personagens que remetem às suas aventuras passadas são sempre partes encantadoras da trama.

É uma história de descobertas pequenas, personagens carismáticos e de um mundo de história rica. "In the Land of Leadale" tem 12 episódios até o momento e está disponível na Crunchyroll, com legenda e dublagem.