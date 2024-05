Após saidinha perigosa, Isadora flagra Conrado e Cida com a boca na botija

No capítulo de 'Cheias de Charme' desta quarta-feira (15), Socorro deixa uma garrafa de chá em casa, mas troca a bebida e é flagrada pelas Empreguetes. Heraldo leva fantasia para Inácio ir a show disfarçado.

Chayene comemora ao saber que Socorro batizou a bebida das rivais com ferra-goela. Brunessa conta para Liara que está grávida de Rodinei e fotografa Conrado no show das Empreguetes. Isadora vê foto de Conrado em show das Empreguetes e leva Ariela para Pavilhão do Som.

Empreguetes tomam chá batizado por Socorro, cantam nova música em show e são aclamadas, já Chayene percebe que está sem voz. Humberto e Conrado se encontram no show das Empreguetes e combinam de manter segredo.

Chayene briga com Socorro por ter lhe dado chá de ferra-goela. Fabian faz participação no show das Empreguetes e Inácio se irrita com elogio a Rosário e tentativa de beijo. Inácio tenta bater em Fabian no camarim e é retirado por seguranças.

Fãs confundem Inácio com Fabian na porta do show e ele sai correndo. Humberto tenta ficar com Brunessa e Ariela flagra. Isadora segue Conrado até camarim de Cida e vê os dois juntos.