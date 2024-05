Guipa pede para ser colocado na Zona de Risco: 'Quero uma resposta do povo'

Guipa chamou Hadad e Baronesa na manhã de hoje (15) em A Grande Conquista 2 (Record) para dizer que gostaria de ser colocada na Zona de Risco.

O que aconteceu

Guipa lamentou se indispor com Catia Paganote, a pessoa quem mais confiava na casa. "Ela não quer me ouvir. Eu não consigo ficar aqui", disse para Baronesa. "Por favor, estou te pedindo. Eu te ajoelho. Não que eu queria sair do jogo, mas preciso de uma resposta do público".

O jogador disse acreditar em "sua verdade", mas que precisa entender o que os outros estão vendo. "Se eu não voltar é porque estou perturbado e preciso sair daqui", afirmou.

Do contrário, diz ele, "volto com o pé na porta". "Se eu voltar, é porque tenho razão [...] Não vou ter essa sensação de ansiedade", afirmou. "Quero ficar, mas com a aceitação do público".

Barosena disse que não votou no Conquisteiro porque tinha empatia por ele. "Eu não sei se consigo [te colocar na Zona de Risco] mas vou pensar no seu pedido", afirmou. "Não vou te prometer nada".

"Não quero estar numa casa onde as pessoas acham que estou mentindo", continuou Guipa. Em seguida, ele pediu para que ela conversasse com Bruno e Rambo, que disputarão com ela uma prova estilo "bate e volta" para fugir da Zona de Risco e colocar alguém em seu lugar.

Hadad, por sua vez, disse que a escolha do amigo era arriscada. "Isso aqui é um jogo psicológico", afirmou.

