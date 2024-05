Carmo Dalla Vecchia diz ter ficado careca por ser confundido com ator

Carmo Dalla Vecchia, 53, contou ser confundido com outros três atores e até precisou ficar careca por causa de um deles.

Uma vez eu fiquei careca, inclusive por culpa do Marcello Antony, porque eu fazia um espetáculo e o diretor insistiu que meu cabelo deveria ser curto e liso, então eu fui ao salão , disse Carmo Dalla Vecchia no podcast do Gay Blog Br

O que aconteceu

O ator contou que até a moça do salão apontou semelhanças entre os dois. "A menina passou um produto no meu cabelo, olhava para mim e dizia assim: 'Nossa, você é a cara do Marcello Antony, né? Seus olhos são iguais aos do Marcello Antony'. E nisso o produto foi ficando no meu cabelo, até que ela resolveu lavar meu cabelo, mas deixou tempo demais"

Acho que de tanto tempo que ela ficou encantada, lembrando o Marcello Antony olhando para o meu rosto, que quando ela foi lavar meu cabelo, metade dele caiu junto com o produto Carmo Dalla Vecchia

Dalla Vecchia disse que chegou a perder um importante papel no cinema devido à semelhança com outro ator. Ele acabou sendo escalado para um personagem com menor destaque no mesmo filme.

"Eu tinha feito teste para fazer o filme do Sérgio Bianchi, o "Cronicamente inviável', e acabei pegando um personagem que não era o principal da história, o Dan Stulbach, que acabou pegando o personagem, mas é parecido. E a gente é muito parecido", disse.