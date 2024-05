Sonza revela doação secreta para RS e manda indireta: 'Não é sobre a gente'

Luísa Sonza, 25, revelou doação secreta para Rio Grande do Sul e mandou indireta para famosos nas redes sociais.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, ela contou que está ajudando o estado com a ajuda de outros artista. "A gente conseguiu muita coisa entre a gente, sem divulgar aqui. A gente não foi direto para vocês, porque a gente tem uma condição financeira que a permite que a gente consiga ajudar"

E juntar artistas para arrecadar um valor grande, fazer um caixa interno além do que cada um está fazendo individualmente... só que agora a gente precisa de fato da ajuda de vocês e da ajuda de marcas para reconstruir mesmo uma cidade, casas, famílias e história. Então, agora é o momento

A cantora falou sobre o empenho dos famosos para ajudarem. "A gente correu muito atrás, a gente brigou por muita coisa, a gente foi atrás de tudo que foi possível e segue aqui por trás brigando com quem precisa brigar, cobrando quem precisa cobrar e ajudando todo mundo que a gente consegue ajudar. E eu estou feliz vendo o empenho de algumas pessoas"

Ela também alfinetou quem está fazendo doações para ganhar visibilidade. "Tem gente que está só para dizer que está, tem gente que está pelo ego, tem gente que está aqui só para mostrar: 'Gente, olha como eu fiz'... eu fico até com vergonha de ficar mostrando o que eu fiz, de ficar falando"