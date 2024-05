Gracyanne fala de presentes de admiradores: 'Mexido com meu coração'

Gracyanne Barbosa, 40, falou dos presentes que tem ganhado dos admiradores após a separação de Belo, 50. A musa fitness afirmou que a atitude tem mexido com o seu coração.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, a musa fitness comentou sobre o carinho que tem recebido das pessoas. "Eu vi que muita gente comentou que estou sendo acarinhada e é isso, gente. Eu, de verdade, não sou uma pessoa consumista. Nunca entrei em uma loja para comprar joias. Não sou esse tipo de pessoa, só ando com roupa de academia".

"Ganhei uma orquídea, minha mãe contou que está lá em casa. Ganhei um livro lindo, sabonete e os abraços que tenho ganhado", acrescentou ela.

Ela confessou que o carinho a fez se emocionar em um momento difícil em sua vida. "Eu nunca choro, mas esse momento tem sido complicado".

Eu tenho chorado até na rua, quando as pessoas me abraçam e vem com palavras carinhosas. Passando para agradecer esse carinho. Não estou em uma fase boa, mas estou boa por receber tanto carinho. Gracyanne Barbosa

Depois, ela disse que não está interessada em descobrir quem deu os presentes pois não quer um envolvimento amoroso. "Como mulher, eu me sinto envaidecida por ganhar flores e joias. Não é o presente em si, mas o ato de carinho, é o gesto. Eu estou zero preocupada com quem é, porque não estou preocupada com um novo relacionamento e não quero conhecer ninguém".

A musa fitness afirmou que está focada em seu trabalho, mas declarou que ficou tocada com o ato. "Eu só quero trabalhar, mas o fato de ter uma pessoa tão gentil tem mexido com o meu coração", confessou ela.