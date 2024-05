Top de Olivia Rodrigo abre em show e cantora é ajudada por dançarinas; veja

Olivia Rodrigo, 21, passou por um perrengue durante um show em Londres, na Inglaterra. O top da cantora soltou e ela precisou contar com a ajuda das dançarinas.

O que aconteceu

Durante a apresentação da música "Love is Emarassing", a cantora quase deixou os seios à mostra. Em instantes, ela percebeu que o top arrebentou e colocou a mão em cima dos peitos.

Como viu o que top não caiu, ela não parou de cantar. Mas, logo, pediu ajuda de uma das dançarinas que dançava perto dela no palco.

A cantora acabou brincando com a situação em cima do palco. Segundo o jornal New York Post, com o fim da música, Olivia comentou: "Eu quase mostrei demais para vocês, pessoal, mas agora está tudo bem".