Paolla Oliveira reflete sobre cenas de sexo durante a carreira

Paolla Oliveira compartilhou sua percepção sobre as cenas de sexo em que atuou durante sua carreira, em entrevista ao podcast E você?, com Manuela Xavier, na última quinta-feira, 9. "As pessoas são 'voyeur' com cenas assim", disse, ao ser perguntada sobre como conquistou o lugar de "entender a própria sensualidade".

Paolla complementou dizendo que tinha vergonha e que não gostava de fazer cenas de sexo no começo. "Eu quis sair desse lugar. Achei que era um lugar ruim que estavam colocando a mulher, me colocando. Eu não me contentava com aquilo. Eu falava 'não quero estar aqui'. Desde as roupas que eu tentava esconder, ou quando falavam dessas cenas, eu corria do assunto porque não queria falar".

A atriz explicou que passou a entender que essas cenas fazem parte da carreira. "Essas cenas falam muito mais sobre quem está assistindo do que quem está fazendo. Para mim é um trabalho, como bater na cara de alguém, fazer um textão e ter que chorar, se emocionar. É tão difícil quanto".

"Eu não tenho problema de fazer essas cenas, o meu corpo é o meu corpo ele serve para o meu trabalho, para eu me movimentar por essa vida", explicou. E prosseguiu: "Sim [como uma mulher] sensual, com curvas, com o corpo que eu posso ter aos 20, aos 30, aos 40 [anos]. Sendo a força da sensualidade feminina. Essa troca eu fiz muito claramente".