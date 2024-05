Ludmilla cancela turnê e acusa produtora de descumprir contrato

Ludmilla anunciou nesta quarta-feira (15) o cancelamento da turnê "In The House Tour".

O que aconteceu

Cantora afirmou que produtora 30e descumpriu o contrato, mas não deu muitos detalhes. "Decisão foi tomada mediante o não cumprimento por parte da produtora responsável pela turnê das condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows planejados há meses. Com isso, fica impossibilitada a realização desta tour", publicou a artista, no Instagram.

Fico triste com o cancelamento da turnê porque ela nasceu com o propósito de celebrar os 10 anos da minha carreira com uma entrega digna do que meus fãs merecem. Espero conseguir me apresentar o quanto antes nas diversas cidades anunciadas. Ludmilla

Splash entrou em contato com a assessoria de imprensa da cantora, mas não obteve resposta. O espaço permanece aberto.

Procurada pela reportagem, a produtora não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

Turnê foi anunciada em dezembro de 2023. O repertório passaria por toda a discografia da cantora, da fase "Fala mal de mim" (2014) até a "Vilã" (2023). Os shows estavam programados para acontecer em diversas cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Salvador, Florianópolis, São Luís e outras.

Quem comprou ingressos deve procurar a empresa responsável, a 30e, e a tiqueteira para solicitar o reembolso dos valores pagos.

Minutos antes, Ivete Sangalo, 51, também anunciou o cancelamento de toda a turnê "A Festa". Ivete citou um problema com a produtora 30e, responsável pelos shows. Segundo ela, a empresa "não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas".