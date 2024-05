MC Daniel fala de casa luxuosa avaliada em R$ 8 milhões: 'Eu venci'

MC Daniel, 25, mostrou detalhes de sua casa luxuosa e revelou o valor do imóvel.

O mais luxuoso [que comprei] foi essa casa, foi cara, mas é a maior conquista da minha vida. Foi R$ 8 milhões , disse MC Daniel ao gshow.

O que aconteceu

A casa possui um andar exclusivo para o cantor que tem: seu quarto, escritório, academia, cozinha e closet de sapatos. Apesar da ostentação, MC Daniel afirmou que mantém os pés no chão.

"Nos últimos dois anos, foi uma reviravolta bem grande. Não tinha R$ 20 na carteira para comprar um quilo de frango no mercado e hoje dou uma cadeira de rodas de R$ 14 mil. Pego uma criança no farol e faço compras no mercado de R$ 4 mil que não vai me fazer falta. Isso para mim é: eu venci", falou.

Com a carreira em ascensão, o cantor disse quais são os planos para o futuro. "Quero chegar aonde ninguém pensa em chegar. A prioridade é superar todos os meus números, abrir portas para o funk, quebrar o preconceito com tatuagem e música. Furar a bolha. Falar de Deus, fazer as pessoas acreditarem nelas mesmas, ter amor-próprio, vencerem a depressão, dar a voz a minoria.