Caso de assassinato em alto-mar é tema de novo Linha Direta

O Linha Direta abordará o caso Morte em Alto-Mar no próximo episódio, que vai ao ar nesta quinta-feira (16). O episódio conta a história de uma família de Saquarema (RJ) que está há 13 anos esperando por justiça no caso da morte de Camilla Peixoto.

O que aconteceu

Em 2013, a Justiça decretou a prisão preventiva do garçom Bruno Souza Bicalho, acusado de matar a noiva. Aos 28 anos, a vítima foi encontrada sem vida em um navio onde trabalhava como bartender. Ela dividia a cabine com o namorado Bruno Souza Bicalho.

Ela foi encontrada morta na cabine do navio MSC Música, em que ambos trabalhavam, em 10 de janeiro de 2010, quando a embarcação chegava na cidade. A denúncia foi ajuizada em 12 de julho.

Segundo a denúncia do MPF, de autoria do procurador da República Thiago Lacerda Nobre, Bruno agiu de forma consciente, livre e voluntária, e "matou por motivo fútil, com emprego de asfixia". Ele teria utilizado recursos que dificultaram ou impossibilitaram a defesa da vítima.

Bruno e Camilla eram tripulantes do navio MSC Música e, segundo a denúncia, Bruno asfixiou Camilla por volta das 9h. Bruno tinha ciúmes de Camilla e receio de que ela terminasse o relacionamento entre os dois. A jovem decidira romper com Bruno e desembarcaria do navio no próximo porto de parada, o Porto de Santos.

Ele teria saído de seu posto de trabalho e ido até a cabine que os dois dividiam. Camilla estava de folga naquela manhã e acabara de acordar quando Bruno chegou na cabine. Ele asfixiou a jovem sem que ela pudesse se defender.

Após asfixiar Camilla, Bruno voltou ao seu posto de trabalho e só mais tarde voltou à cabine que dividia com Camilla. Por volta das 9h42, ele telefonou para a recepção do navio para informar o ocorrido. A enfermeira, o capitão e o imediato do navio, então, se dirigiram para o local, mas encontraram Camilla morta.

Bruno Souza Bicalho é procurado pela polícia.