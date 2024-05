Virada Cultural 2024 na zona oeste: veja programação de shows e horários

A Virada Cultural do Pertencimento 2024 acontece neste fim de semana nos dias 18 e 19 de maio. As centenas de atrações estarão espalhadas em 12 arenas e 22 palcos, além das atividades realizadas nos equipamentos culturais da Secretaria Municipal da Cultura e de parceiros como o Sesc-SP.

Michel Teló, Pabllo Vittar, Maria Rita, Léo Santana, Xamã e Joelma são alguns dos shows confirmados, além de dezenas de exposições, peças de teatro e oficinas de dança e circo.

Abaixo, você confere as atrações na zona oeste:

Arena Butantã

Av. Eliseu de Almeida, entre a Rua Carlos Lisdegno Carlucci e a Passagem da Praça Verde na Av Pirajussara

Palco Butantã

Sábado (18)

Lenine

A voz suave e o violão suingado do artista pernambucano marcam presença na Virada Cultura com hits como "Paciência", "Jack Soul Brasileiro" e "Simples Assim".

data: 18/05

horário: 17:00

Lenine, que se apresenta na Arena Butantã, na Virada Cultural 2024 Imagem: Alexandre Schneider/Getty Images

Baile do Simonal e Leo Maia

Os filhos de Simonal e Tim Maia colocam todos para dançar em show marcado por sucessos.

data: 18/05

horário: 19:00

Vanessa da Mata

A poderosa voz e o carisma da cantora Vanessa da Mata comemora 20 anos de carreira com a turnê "Vem Doce"no palco da Virada Cultural.

data: 18/05

horário: 21:00

Vanessa da Mata - Juntas Festival 2023 Imagem: Mariana Pekin

Queen Live Kids

Espetáculo de rock que estreou em 2017 com o intuito de levar divertimento a pessoas de várias gerações.

data: 19/05

horário: 13:00

Eli Soares

O tenor gospel Eli Soares é reconhecido pela facilidade com que ele "brinca" com os arranjos vocais, além do seu desempenho diante do público.

data: 19/05

horário: 15:00



Rastapé

A banda marca a presença do forró universitário paulista na Virada Cultural desfilando sucessos de mais de duas décadas de carreira.

data: 19/05

horário: 17:00

Maria Rita encerra o Palco Butantã no domingo da Virada Cultural Imagem: Adriano Vizoni/Folhapress, ILUSTRADA

Maria Rita

A cantora vencedora de seis Grammy Latino apresenta sambas e sucessos de sua trajetória.

data: 19/05

horário: 19:00

Palco Pirajussara

Lia de Itamaracá e Natascha Falcão

Lia de Itamaracá ficou conhecida no Brasil e no mundo por ser referência de cantora de ciranda. Não à toa, os versos mais famosos do ritmo carregam o nome dela: "Essa ciranda quem me deu foi Lia que mora na Ilha de Itamaracá". No entanto, além de cirandar, a artista também passeia por outras sonoridades da música popular nordestina e, sobretudo, pernambucana.

data: 18/05

horário: 18:00

Lia de Itamaracá é presença confirmada na Virada Imagem: Fernando Figueroa/ Secult PE - Fundarpe

Brisa Flow

A artista justifica o vulgo por ter uma musicalidade livre, que flui com suas composições que sonoriza temas relacionados à vivência das mulheres e a desigualdade social presente na América Latina.

data: 18/05

horário: 20:00

Território do Brincar

Diversos espaços temáticos, voltados ao público infantil, que traz em sua programação múltiplas intervenções artísticas.

data: 19/05

horário: 10:00

Victin

O cantor de rap cristão se projetou no gospel em 2021 com o single "Prazer, Jesus".

data: 19/05

horário: 14:00

Os Garotin

Com quase meio milhão de ouvintes no Spotify, o trio de soul e R&B de São Gonçalo (RJ) já gravou com Caetano Veloso.

data: 19/05

horário: 16:00

Palco Tendal da Lapa

Rua Guaicurus, 1.100



Punho de Mahin

A banda nasce da cena punk paulista formada por diversos coletivos, grupos e movimentos de rebeldia artística e social que produzem música e manifestam a cultura por meio de fanzines e camisetas

data: 18/05

horário: 20:00

Natália Matos , vocalista da Punho de Mahin Imagem: Lucca Miranda



Mini Joia

Chinaina foi projetado nacionalmente pela sua banda, Sheik Tosado. Com mais de 2 décadas de carreira, já se apresentou nas mais importantes casas de shows e festivais do Brasil e está à frente da Banda Del Rey, além do projeto infantil Mini Joia, com seu filho Matheus (Teto Preto / Mamba Negra).

data: 19/05

horário: 11:00

Junio Barreto

O poeta Junio Barreto encanta seu público neste espetáculo com melodias e arranjos sofisticados, combinados com letras que revelam uma voz única, enraizada na rica tradição da literatura brasileira e sensível aos nuances do agreste e do sertão.

data: 19/05

horário: 13:00

Academia da Berlinda

São 20 anos de trajetória dançante com influência pernambucana e afro caribenha, o repertório remete aos antigos clubes de danças das décadas de 1960 e 1970.

data: 19/05

horário:15:00



Los Sebosos Postizos

Os Los Sebosos já existem há 18 anos e são conhecidos pela interpretação criativa e original da obra de Ben Jor.. O grupo também revisita a obra de Bob Marley & The Wailers.

data: 19/05

horário:17:00



Tendal da Lapa - Teatro

Rua Guaicurus, 1.100



Dona Comédia

Julieta é uma das pouquíssimas mulheres mágicas atuantes na cena brasileira, tendo ganhado destaque nos últimos anos em diversos festivais.

Data: 18/05

Horário: 19:00



Hamelete, o Cordel

O espetáculo transforma um dos mais famosos textos de Shakespeare em uma tragicomédia narrada através da estética do cordel. Ao trabalhar com a versatilidade das formas e ritmos, propõe uma leitura em que o peso da tragédia é minimizado, mas sem ausentar o aspecto reflexivo da obra. O espírito popular do texto foi mantido, bem como a caracterização de personagens femininas construídas por atores.

Data: 19/05

Horário: 14:00

Biblioteca Alceu Amoroso Lima

Rua Henrique Schaumann, 777



Reciclown Circus

Um gari e um catador de materiais reutilizáveis se encontram em um dia de trabalho. Ao realizarem as tarefas cotidianas acabam por enfrentar questões como: O que é o lixo? Como ressignificar e reutilizar os objetos descartados pela sociedade? Tudo se recria?

data: 18/05

horário: 11:00

Mulheres nas Ciências com a Palhaça Olga

Conta sobre a vida e obra de duas importantes cientistas, Marie Curie e Rosalind Franklin, abordando suas contribuições gigantescas para a humanidade e que se fazem sentir até hoje. A ideia da atividade é despertar nas crianças o interesse, a participação e o prazer pelas ciências e refletir sobre a importância das mulheres e sua participação na sociedade

data: 18/05

horário: 13:00

Palco Casa de Cultura Butantã

Av. Junta Mizumoto, 13



Carro Bomba

Fundado em 2004, em São Paulo, a banda Carro bomba tem 6 álbuns de estúdio em 18 anos de carreira

data: 18/05

horário: 21:00

Teatro Cacilda Becker

Rua Tito, 295



Tchibum

Mitos e lendas de animais, sereias, piratas, peixes, cachoeiras, ondas e areias encantadas misturam-se ao ritmo de congadas, músicas indígenas e regionais para evocar um mundo fantástico onde o público é parte indissociável de sua criação.

Data: 19/05

Horário: 11:00

BANDO!

Existe e resiste como um real anseio, entre jovens artistas, de poder dialogar com o público as questões que são de todos e para todos, pensar em democratizar a prática em dança para além das ações políticas e poéticas.

Data: 19/05

Horário: 14:00

Dança por Correio

A intervenção surge da inesperada quebra do cotidiano. De uma maneira poética, os dançarinos vestidos de carteiros levam não apenas uma mensagem escrita nas cartas, mas uma mensagem embutida na dança e na música sendo construída para aquela pessoa e para aquele ambiente.

Data: 19/05

Horário: 17:30

Chácara do Jockey

R. Santa Crescência, 323

Cortejo e Brincadeiras Culturais

Um cortejo musical fará a honra de convidar as crianças a entrarem em um universo brincante de cantigas de roda, versos e muita magia. A cultura popular brasileira será o norte dessa viagem. Música, poesia e brincadeira trarão o universo das manifestações tradicionais de volta para as crianças.

Data: 19/05

Horário: 15:00

Palco Casa de Cultura Butantã

Av. Junta Mizumoto, 13



Funmilayo Afrobeat Orquestra

Partindo do Afrobeat como principal influência, a banda apresenta composições coletivas que foram inspiradas pela trajetória artística e intelectual de mulheres negras brasileiras, somadas às experiências particulares de cada integrante.

data: 19/05

horário: 17:00