Tom Brady diz que piadas com seu divórcio em show afetaram seus filhos

Tom Brady, 46, contou que seus filhos foram afetados pelas piadas sobre o fim de seu casamento com Gisele Bündchen, 43.

O que aconteceu

O atleta, que foi alvo de piadas no "The Roast of Tom Brady" (Netflix), declarou que não repetiria a experiência. "Eu amei quando as piadas eram sobre mim. Achei que elas foram muito divertidas. Eu não gostei do jeito que afetaram meus filhos", disse ele, em entrevista ao The Pivot Podcast.

Tom se mostrou preocupado com como seus filhos foram impactados com o show. "É a parte mais difícil sobre o aspecto agridoce de quando você faz algo que você acha que é de uma maneira, e então, de repente, você percebe que eu não faria isso de novo por causa da maneira como isso afetou as pessoas que eu preocupam mais no mundo".

No show, vários comediantes "zoaram" o antigo casamento do atleta e o atual namoro de Gisele com Joaquim Valente. Tom teria pedido desculpas à ex-mulher após o ocorrido.

Gisele e Tom Brady se separaram em outubro de 2022, após 13 anos de casamento. Eles são pais de Benjamin, de 13, e Vivian, de 10.