Playlist: seleção de artistas que tocam no C6 Fest, Virada SP e Coolritiba

O próximo fim de semana é um dos mais bombados do ano para quem gosta de festivais. Três grandes eventos acontecem simultaneamente nos próximos dias.

C6 Fest nos dias 17, 18 e 19 no parque Ibirapuera; a Virada Cultural em 18 e 19 em 22 palcos espalhados em 12 bairros de São Paulo; e o Coolritiba, que leva atrações à Pedreira Paulo Leminski em Curitiba.

Confira aqui o especial sobre C6 Fest para quem quer curtir o festival segundo o mood musical. Splash fez uma seleção com os destaques dos três festivais para ouvir e se preparar.

10 artistas para não perder no C6 Fest:

Raye: "Prada"

Raye: "Escapism"

Raye: "Flip a Switch"

Raye: "Worth It"

Soft Cell: "Tainted Love"

Soft Cell: "Where Did Our Love Go"

Soft Cell: "Say Hello, Wave Goodbye"

Pavement: "Cut Your Hair"

Cat Power: "Sea of Love"

Noah Cyrus: "July"

Romy: "Lights Out"

Daniel Caesar: "Best Part" (feat. H.E.R)

Daniel Caesar: "Get You" (feat. Kali Uchis)

Black Pumas: "Colors"

Dinner Party: "Freeze Tag" (feat. Phoelix)

Ayra Starr: "Rush"

Ouça as cinco principais atrações do Coolritiba:

Lulu Santos: "Apenas Mais Uma de Amor"

Lulu Santos: "Tempos Modernos"

Milky Chance: "Stolen Dance"

Milky Chance: "Flashed Junk Mind"

Seu Jorge: "Amiga da Minha Mulher"

Seu Jorge: "Burguesinha"

Kevin O Chris: "Pega Escandaloso"

Kevin O Chris: "Faz um Vuk Vuk"

Wiu: "Vampiro"

Wiu: "Tenho Que Me Decidir"

Um aquecimento com 5 artistas que vão te fazer dançar e pular na Virada:

Julian Marley: "Boom Draw"

Julian Marley: "Lemme Go"

Pabllo Vittar: "Pede Pra Eu Ficar"

Pabllo Vittar - "Ai Ai Ai Mega Príncipe"

Claudia Leitte: "Bola de Sabão"

Claudia Leitte: "Amor Perfeito"

Dennis DJ: "Tá OK"

Dennis DJ: "Ram Tchum"

Gloria Groove: "Vermelho"

Gloria Groove: "Nossa Música"