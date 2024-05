Ivete Sangalo cancela turnê em estádios: 'Decisão dolorosa e necessária'

Ivete Sangalo, 51, anunciou hoje o cancelamento de toda a turnê "A Festa".

O que aconteceu

Ivete citou um problema com a produtora 30e, responsável pelos shows. Segundo ela, a empresa "não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas".

Quando você tem um projeto dessa grandeza, todas as pessoas envolvidas têm por obrigação o compromisso de realizar tudo com excelência e, acima de tudo, a maior responsabilidade. É por isso que, embora eu esteja consternada, eu tomei a decisão de cancelar essa turnê. Ivete Sangalo

A 30e foi procurada sobre o tema. Este texto será atualizado quando houver resposta.

Ludmilla também cancelou sua turnê, produzida pela mesma empresa. "A decisão foi tomada mediante o não cumprimento por parte da produtora responsável pela turnê das condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows planejados há meses. Com isso, fica impossibilitada a realização desta tour", diz comunicado postado por Ludmilla no X.

Os fãs que já compraram ingressos devem entrar em contato com a produtora. "Ivete Sangalo sente o carinho dos fãs e agradece muito por isso. E espera poder se apresentar nessas cidades que sempre a receberam com tanto carinho em breve", diz o comunicado divulgado pela cantora.

A turnê seria a comemoração de 30 anos de carreira de Ivete. O pontapé inicial foi um show no Estádio do Maracanã no dia 20 de dezembro do ano passado, e no dia 1º de junho Ivete se apresentaria em Manaus. Ela tinha mais 27 shows espalhados pelo Brasil.