Luciana Gimenez posa com look transparente e deixa calcinha à mostra

Nos Estados Unidos, Luciana Gimenez apostou em um look preto com transparência para uma noite com amigas.

O que aconteceu

A apresentadora está em Nova York para a formatura de Lucas, seu filho mais velho.

Luciana Gimenez compartilhou no seu Instagram registros de um look usado para jantar com amigas.

Nas imagens, a apresentadora aparece com um conjunto all black transparente, com uma saia coberta de strass e que deixou a calcinha à mostra.

Na parte de cima, ela usou uma blusa com um top.

Luciana foi elogiada nos comentários da publicação. "Mulherão", comentou um.

"Linda de viver", escreveu outro.

Confira: