Casa de Susana Vieira é avaliada em R$ 10 milhões e fica imersa em floresta

Susana Vieira, 81, mora há 17 anos em um dos endereços mais exclusivos do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A atriz se mudou para o imóvel há 17 anos, após o fim de seu casamento com Carson Gardeazabal. Antes, Susana vivia em uma cobertura no bairro de Botafogo.

A casa fica localizada no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. Ela fica no meio de uma floresta, com vista para a Barra da Tijuca e suas lagoas e está avaliada em R$ 10 milhões, segundo o jornal Extra.

O lar ainda foi onde Susana viveu dois casamentos, com Marcelo Silva e Sandro Cardoso. Atualmente, a atriz mora sozinha com seus cachorros.

Imagem: Reprodução/Instagram

Susana Vieira fazendo alongamento em casa Imagem: Reprodução/Instagram

Vista da casa de Susana Vieira Imagem: Reprodução/Instagram

Área externa da casa de Susana Vieira Imagem: Reprodução/Instagram

Susana Vieira na piscina de sua casa Imagem: Reprodução/Instagram

Susana Vieira se exercitando em casa Imagem: Reprodução/Instagram