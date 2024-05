Tarta basca conquistou um mundo dominado por cheesecake e é hit no Brasil

Tem queijo no doce, e não é de hoje. Entre nossos docinhos mais queridos no Brasil já idolatramos há muito tempo a queijadinha e o bombocado. A iguaria em formato de torta, porém, é patrimônio mundial, e muitos países tem uma versão para chamar de sua.

A mais famosa, até hoje, é mesmo o americaníssimo cheesecake. De uns anos para cá, porém, a moda "habla español" e é chamada tarta de queso. A mais famosa delas vem do particularíssimo País Basco e foi mesmo a "tarta basca" que emplacou pelo mundo, sendo elevada a "sabor do ano" pelo jornal norte-americano The New York Times em 2021.

Ainda que a receita se assemelhe com a medieval Quesada Pasiega - "bolinho" do café da região norte da Espanha - foi nos anos 90 que a "tarta basca" que conhecemos nasceu direto do restaurante La Viña, em San Sebastián.

Diz o "pai" Santiago Rivera Jiménez, turdo aconteceu durante a combinação de tortas de queijo em testes, quase sem querer. O fato é que a fama chegou ao Japão, se espalhou pela Turquia (onde se popularizou como "cheesecake basco"), conquistou mais países por Europa e Ásia, e... chegou ao Brasil.

Tarta do Brasil

Tarta basca de Thábata Tubino Imagem: Divulgação/LipeBorges

E foi na "Meca" do doce que uma brasileira se apaixonou pela torta de queijo dourada, cremosa, levinha e saborosa pegou. A produtora Thábata Tubino que, com seu Da Thábata (@dathabata) espalhou a palavra da tarta basca pelo Rio de Janeiro, conheceu o doce em uma viagem à Espanha, no La Viña, em 2019.

"O sabor é tão surpreendente que pedi licença para entrar na cozinha e conseguir a receita", conta.

Um ano depois da viagem, foi a tarta de queso com sua receita mais famosa (que já se espalhara por Espanha e começava a bombar no resto da Europa) que a gaúcha radicada no Rio se manteve na pandemia.

Adaptei a receita para um tamanho menor já que as pessoas estavam sozinhas e ofereci minha versão como forma de amor e acalanto aos amigos mais próximos naquele momento tão complicado , relembra. Deu certo e tem dado certo desde 29 de outubro de 2020.

"Recebo pessoas de várias partes do Brasil que me procuram para conhecer a loja especializada em tarta e pegar referências para fazer nas suas cidades", conta a empreendedora.

Thábata Tubino Imagem: Divulgação/LipeBorges

Ela ainda criou mais versões para o doce - pistache, doce de leite, trufada e até salgada - , mas não nega que o sabor tradicional é imbatível em crítica e público. "É nosso carro chefe".

A receita original

Tarta basca do La Viña Imagem: Reprodução

Santiago não é nada secreto na receita de sua famosa tarta e não é difícil encontrar o figura mostrando como se faz em vídeos e dando passo a passo para o doce de sucesso.

Se você quiser tentar reproduzir em casa, aqui vai a fórmula mágica:

Receita de torta de queijo do La Viña

Ingredientes:

1 quilo de cream chesse

½ litro de nata

1 colher de sopa de farinha

7 ovos

400 gramas de açúcar

Modo de preparo

Misture o queijo com o açúcar, a nata, os ovos e a colher de farinha em um recipiente e leve à batedeira.

Leve a mistura à forma redonda coberta com papel manteiga e leve ao forno pré-aquecido por 45 minutos a 200 °C.

Retire a torta do forno, deixe esfriar e desenforme.