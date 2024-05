Gretchen abre live para rebater haters do marido: 'Ele me satisfaz'

Gretchen abriu live no Instagram para rebater haters do marido, Esdras de Souza.

O que aconteceu

Após o marido ser alvo de comentários negativos, a cantora defendeu o músico. "Cuida da vida de vocês. Estão preocupados com meu marido, o tamanho do pinto dele, da perna... Vocês não sabem se é grande, pequeno, grosso, fino, o importante é que ele me satisfaz"

Ela pediu que os haters parem de atacar Esdras. "Se a gente cuidar mais da nossa vida, com certeza não vamos cuidar da vida dos outros. Vamos parar com essas palhaçada. Desnecessário isso tudo"

Gretchen também rebateu a cobrança sobre posts para ajudar o Rio Grande do Sul. "Eu leio 'vocês ficam postando dancinha', entra no meu Instagram e vê quantos posts de doação tem. Não posso reconstruir um estado, mas estou pedindo doação".