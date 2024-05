Rafael mata Cristina de raiva com decisão sobre Serena e faz descoberta

Do UOL, em São Paulo

No capítulo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (15), Serena explica para Hélio que era mais feliz em sua aldeia. Hélio pede que Serena fique hospedada na pensão durante mais algum tempo e ela concorda. Crispim e Pedro se desentendem por causa de Mirna. Mirna pede que Pedro não se assuste com Crispim, mas ele morre de medo e diz que quer distância dela.

Felipe entrega as rosas a Serena e pede que ela volte a trabalhar em sua casa. Serena fica encantada com o gesto de Felipe, mas explica que só pode voltar se Rafael quiser. Felipe diz a Rafael que está indignado por Serena ter sido demitida por defendê-lo. Raul e Dalila combinam de se encontrar na igreja.

Rafael afirma para Cristina que não queria que Serena fosse demitida, pois admirou a coragem dela ao defender Felipe. Eduardo convida Madalena para sair.· Generosa vê Raul e Dalila se encontrando na igreja. Rodriguez contrata Xavier como novo salva-vidas para o clube. Dalila exige que Raul se separe de Olívia e ele diz que vai fazer Olívia assinar alguns documentos antes, para que o dinheiro fique todo com ele depois da separação.

Mirella afirma para Olívia que Raul tem outra, mas Olívia não acredita. Rafael vai até a pensão e pede a Serena para voltar a trabalhar em sua casa. Hélio diz a Serena que ela não deve voltar para a casa onde foi humilhada. Rafael sente ciúmes de Hélio, pois percebe que ele gosta de Serena. Serena diz a Rafael que ficou contente por ele chamá-la de volta. Raul chega tarde em casa e fala para Olívia que teve problemas no carro, mas a esposa estranha ao perceber que as mãos dele não estão sujas de graxa.

Vitório vê Dalila voltando para casa tarde da noite e fica desconfiado. Cristina fica espantada quando Serena aparece na casa de Rafael e fica furiosa quando o botânico explica que foi ele quem pediu que Serena voltasse. Débora sugere que Cristina mande Serena limpar o ateliê de Luna para Rafael ficar com raiva dela.

Raul manda Olívia assinar alguns papéis sem especificar o que contém nos documentos, e ela assina sem ler. Mirna vê Roberval e decide fazer com que ele se interesse por ela. Cristina manda que Serena limpe o ateliê de Luna. Serena mexe nas teclas do piano de Luna. Rafael encontra Serena no ateliê, vê em Serena a imagem de Luna e a beija.