Sobrinho de Elza Soares, Anderson, do Molejo, será enterrado próximo à tia

Anderson Leonardo, do Molejo, será enterrado no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, no Rio, o mesmo em que a tia Elza Soares está enterrada.

O cantor era filho do produtor musical Ubirajara de Souza, irmão de Elza Soares e importante nome do pagode e samba. O parentesco só foi revelado após Anderson ficar famoso com o Molejo. Em 2020, ele deu detalhes sobre o assunto no programa Balanço Geral.

"A minha tia sempre pedia para o meu pai: Deixa ele, Bira. Ele gosta da música, deixa ele. E ela falava sempre para mim: Você precisa ser responsável, ensaiar bastante, treinar bastante, ouvir bastante. Eu ouvi todos os conselhos possíveis"

O músico morreu nesta sexta-feira (26), aos 51 anos, em decorrência de um câncer. Ele estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Anderson Leonardo havia descoberto um câncer inguinal em outubro de 2022 e após três meses anunciou que estava curado. Entretanto, em maio de 2023, ele recebeu novo diagnóstico da doença, desta vez nos testículos, e estava em fase de tratamento.

O músico foi internado em setembro para tratar uma embolia pulmonar. Ele chegou a ir para o CTI, mas teve alta após 11 dias.

Anderson foi ao hospital com "fortes dores" no fim de fevereiro. Ele se sentiu mal após um show. O artista passou por um tratamento alternativo e fez um bloqueio de plexo nervoso gástrico para tratar as dores crônicas.

O artista estava na UTI desde o dia 22 de abril devido ao câncer. Em estado gravíssimo, ele precisou receber doações de sangue.