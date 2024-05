Praia dos pinguins, 'safári' de vinho e mais: 12 horas na Cidade do Cabo

"Joanesburgo é tipo São Paulo, e aqui é quase o Rio de Janeiro", foi com essa comparação que Nigel, motorista que nos buscou no aeroporto, nos apresentou a Cape Town, ou melhor, Cidade do Cabo, na África do Sul.

Passeando pelas ruas da cidade, dava para sentir na pele o que ele queria dizer: o calor, as praias, as montanhas, a vida boêmia e até mesmo as favelas que apreciam pela estrada... tudo trazia a sensação de estar em um lugar familiar.

Mas durante três dias ali as particularidades da cidade sul africana apareceram: Onde mais você pode ver uma quantidade gigantesca de pinguins na praia? Ou fazer um "safári" por vinícolas na região que mais produz vinho na África do Sul?

Além de tudo, a Cidade do Cabo respira história. Em cada ponto turístico é possível se divertir e aprender um pouco mais sobre o país que este ano está celebrando três décadas de democracia, conquistada após o fim do apartheid (regime político de segregação racial que durou 46 anos).

Pensando nisso, preparamos um roteiro diverso com lugares que você não pode deixar de ir em uma viagem à Cidade do Cabo.

10h - Safári de vinhos

Sáfari de vinhos na vinicola da família Jordan Imagem: Paula Rodrigues/UOL

Chegar na vinícola da família Jordan parece um sonho ou um filme. São 164 hectares de terra verde, em que se tem visão completa de todos os lados da Cidade do Cabo.

Mas o que chama atenção mesmo é o que os proprietários têm chamado de "safári de vinho". Funciona da mesma forma que um safári tradicional, só que ao invés de bichos, você entra em um veículo para passear por entre os pés de uvas cultivados no local.

Um guia te acompanha para contar toda a história da família, que começou a produzir vinho em 1993. No caminho, dá até para roubar um cacho da fruta no caminho e ficar "feliz" depois de degustar alguns dos (muitos!) vinhos produzidos no local.

Sáfari de vinhos na vinicola da família Jordan Imagem: Paula Rodrigues/UOL

Sáfari de vinhos na vinicola da família Jordan Imagem: Paula Rodrigues/UOL

Já o lago dentro da propriedade é o plano de fundo perfeito para um café da manhã, almoço ou jantar. E o melhor de tudo é que a moeda na África do Sul (o rand sul-africano) é cerca de 4 vezes mais barata que o real brasileiro.

13h - Montanha da Mesa (a famosa Table Mountain)

Dizem que depois do almoço, nada melhor do que dar uma andadinha para digerir melhor a comida. Então, a sugestão da vez é: não deixe de ir na Montanha da Mesa, a famosa Table Mountain.

Table Mountain Imagem: Paula Rodrigues/UOL

Junto com a nossa Amazônia, ela é uma das sete maravilhas naturais do mundo - é também considerada uma das montanhas mais antigas do mundo, com cerca de 450 a 500 milhões de anos.

Quando a gente chega no cume, dá pra ver que o nome que ela recebeu não é à toa: é grande e muito plano, de fato parece o topo de uma mesa ou tábua. Dá para andar lá em cima sem grandes problemas, mesmo se você tiver alguma dificuldade de locomoção. A maioria das pessoas que estavam lá no dia que visitamos, inclusive, eram idosos, muitos de bengala.

Do topo dos seus mais de 1.000 metros de altura é possível ver boa parte da Cidade do Cabo. Inclusive, dali de cima, um dos momentos mais reflexivos para os turistas é quando conseguem observar a Ilha Robben, utilizada de prisão durante o Apartheid e local onde Nelson Mandela ficou preso por 18 anos.

Dizem que esta montanha está para Cidade do Cabo como o Pão de Açúcar está para o Rio de Janeiro. Para subir até o cume você pode fazer trilhas (que são recomendadas apenas para quem tem experiência e sabe o que está fazendo) ou por meio de um bondinho.

Table Mountain Imagem: Paula Rodrigues/UOL

Ah, vale comprar os ingressos para a visita com antecedência. O ponto turístico costuma lotar, com grandes filas para quem quer entrar.

14h- Chapman's Peak Drive

Chapman's Peak Drive Imagem: Getty Images

Tem gente que diz que a Chapman's Peak Drive é a estrada mais bonita do mundo. São 9 km de extensão com 114 curvas. Tudo à beira mar. É a estrada mais longa para chegar até o Cabo da Boa Esperança, mas também a mais espetacular.

Nem sempre dá para parar e tirar aquela foto do Oceano Atlântico, onde em alguns pontos é possível ver as baleias e golfinhos brincando na água, mas vale muito a pena.

Em determinado momento, o carro passa por um corredor com teto, que, no caso, é a própria montanha. A sensação é de que você provavelmente deve estar em Marte ou outro planeta rochoso, longe da civilização e mais próximo da natureza.

Ah, falando em natureza, vale um aviso: muito cuidado com os babuínos! Eles estão por toda parte, sobem nos carros, brincam com os parabrisas e muitas vezes aproveitam o vacilo de turistas que deixam a janela aberta?

Babuíno na Chapman's Peak Imagem: Paula Rodrigues/UOL

Mas não dá para negar que eles só tornam esta experiência ainda mais especial. Dá para passar uma tarde inteira só observando o modo de vida deles e como se relacionam com os turistas.

15h - A praia dos pinguins

Os pinguins de Boulders Beach Imagem: Paula Rodrigues/UOL

Pinguins, pinguins e mais pinguins! Sim, esta é uma praia que tem uma gigantesca colônia de pinguim. Só isso já seria o suficiente para atrair qualquer um para Boulders Beach.

Por todo lugar que você olha tem pinguim. É pinguim nadando, é pinguim comendo, é pinguim brigando e, se tiver sorte (como eu!) vai poder ver até pinguins acasalando na sua frente como se ninguém estivesse olhando.

Esse é o único lugar do mundo em que é possível chegar tão perto desses bichos africanos. Ali, você pode gastar umas boas horas só observando a vida animal acontecer. É emocionante.

Para entrar, adultos pagam cerca de R 176 (R$ 48) e crianças R 80 (R$ 21). O que é ótimo porque parte desse dinheiro vai para ajudar na conservação da espécie.

17h - Pôr do sol no barco

Pôr do Sol no Mirage Catamaran Imagem: Paula Rodrigues/UOL

Com o dia quase chegando ao fim, e depois dessa maratona pela Cidade do Cabo, a dica é relaxar em um dos barcos que ficam atracados no porto em funcionamento mais antigo do sul global.

Antes de entrar a bordo, vale dar uma voltinha pelo V&A Waterfront, ponto turístico da zona portuária onde ficam as embarcações. Ali tem de tudo, de restaurantes à lojinhas de artesanatos para comprar lembrancinhas para a família.

Pôr do Sol no Mirage Catamaran Imagem: Paula Rodrigues/UOL

Depois, é hora de embarcar. O passeio de barco te dá uma nova perspectiva da cidade. Se você passou o dia todo caminhando em terra firme e observando o mar que está muito presente ali, chegou a hora de ter a visão oposta.

Do oceano, é possível passar ao lado da Montanha da Mesa (Table Mountain) e do Estádio da Cidade do Cabo, uma das sedes oficiais da Copa do Mundo de Futebol Masculino de 2014 - momento oportuno para olhar para seu colega e cantar um 'Waka waka' sem medo de ser feliz.

Enquanto o sol se põe, as cores no céu dão um espetáculo. É de um colorido arrematador. Só não supera a aproximação de grandes baleias que a todo momento aparecem ao redor do barco. Em uma viagem só, umas três foram avistadas "cuspindo" água ou levantando suas barbatanas, para o delírio dos tripulantes.

20h - Jantar no Time Out

Comidas servidas no Time Out Market, na Cidade do Cabo, África do Sul Imagem: Reprodução/Instagram/Time Out

Na V&A Waterfront, após o barco atracar no porto, chegou o momento difícil de escolher onde comer. Difícil porque as opções são inúmeras e variadas. Tem para todo gosto.

Uma opção bacana é o Time Out Market, uma rede internacional de mercado gastronômico, que abriu em 2023 sua primeira filial na África, na Cidade do Cabo. Na prática, é um grande estabelecimento, com 13 restaurantes de chefes de cozinha e de diferentes tipos de comida.

Tem comida de diferentes países africanos e de outras partes do mundo. Basta encher sua comanda com a quantidade de dinheiro que você quiser e depois sair a procura do local ideal para seu paladar.

São muitas as opções: sushi, tapas, tacos, macarrão, donuts, lanches, sorvetes? Realmente tem de tudo. Além disso, você ainda pode subir para o segundo andar e comer enquanto assiste apresentações musicais.

*A repórter viajou a convite da Descubra África do Sul e Latam Brasil