Vitória Strada chora e alerta sobre situação no RS: "É muito mais séria"

Vitória Strada, 27, participou da edição especial do Domingão com Huck deste domingo (12) e chorou ao falar sobre a situação no Rio Grande do Sul. O programa de hoje é ao vivo e dedicado à cobertura da tragédia que já deixou mais de 140 mortos.

O que aconteceu

A atriz contou sobre os problemas enfrentados por seus pais durante as enchentes. Segundo a atriz, seu pai e sua mãe conseguiram deixar Porto Alegre antes de as chuvas piorarem na cidade.

"Acabei de falar com pai agora e na cidade que eles estão a chuva voltou e a umidade está muito grande. Minha mãe estava com pneumonia e não conseguiu atendimento e a gente conseguiu atendimento para ela. Para alertar que a situação é muito mais séria do que vocês estão vendo, é muito grave, gente."

Vitória Strada

Emocionada, Vitória destacou a importância de ajudar as vítimas das enchentes. "Estou nervosa, sem conseguir falar, porque é muito difícil tudo o que tem acontecido. A gente se sente péssimo, porque recebe um pedido de ajuda que não consegue atender."

A ex-modelo contou que se uniu com outras pessoas para montar um grupo de apoio. A união tem como objetivo fazer vaquinhas e reunir doações para comprar comida e outros itens de necessidade para enviar às vítimas.