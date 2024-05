Scooby desabafa sobre caos visto no RS: 'Nunca vou conseguir explicar'

Pedro Scooby, 35, foi um dos convidados do Domingão com Huck deste domingo (12) e desabafou sobre o caos visto ao participar dos resgates das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O programa de hoje é ao vivo e dedicado à cobertura da tragédia que já deixou mais de 140 mortos.

O que aconteceu

Scooby foi um dos convidados do programa ao lado de Lucas Chumbo, 28. Os dois fizeram parte do grupo de famosos que estiveram no RS para ajudar as autoridades no auxílio às vítimas.

"Eu nunca vi nada igual na minha vida. Nunca vi nada igual. Eu nunca vou conseguir, nem com imagem, nem contando para as pessoas, explicar exatamente o que eu vi lá. É inexplicável, é inacreditável."

Pedro Scooby

Anteriormente, Scooby explicou que deixou o estado sob "orientação". De acordo com o surfista e ex-BBB, as autoridades disseram que "não precisavam mais dele", mas afirmou que está preparado para o caso de o chamarem de volta.

Pedro Scooby ainda citou como foi o resgate de crianças das enchentes. "Dentro de todo aquele terror, nossa equipe sempre tentou resgatar as crianças de uma forma lúdica. Isso foi muito maneiro porque tentávamos não passar o terror de um resgate, e sim como passeios de jet ski. Dizíamos que os levaríamos a lugares maneiros e mais seguros."