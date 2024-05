Com Santoro e Gagliasso, Amazon anuncia elenco de 'Corrido dos Bichos'

As gravações do filme "Corrida dos Bichos" começam na próxima quarta-feira (15). Por isso, Splash divulga com exclusividade o elenco do novo longa Original Amazon.

Quem está no elenco de 'Corrida dos Bichos'

Rodrigo Santoro, Bruno Gagliasso, Isis Valverde, Silvero Pereira, João Guilherme e Matheus Abreu estão escalados para o filme. A produção é dirigida por Fernando Meirelles, Rodrigo Pesavento e Ernesto Solis, que também atua como criador e roteirista.

Estamos muito animados para iniciar as filmagens. O filme está repleto de efeitos visuais, cenas de ação e um elenco de estrelas brasileiras de renome mundial. A produção continuará a destacar o poderoso talento que o Brasil tem a oferecer ao mundo.

Javiera Balmaceda, Head de Originais para a América Latina do Amazon MGM Studios

Rio de Janeiro distópico. É Inspirado no universo ilegal do jogo do bicho, que evoluiu e cada animal passou a ser representado por um corredor de parkour em busca de um prêmio milionário.

Jovem destemido. Filme acompanha garoto que precisa vencer uma corrida perigosa para salvar a vida da irmã.