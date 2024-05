Apple Pencil Pro: 5 novidades que só o dispositivo para iPad tem

A Apple lançou na última semana uma nova geração do seu lápis inteligente (ou caneta, como alguns preferem chamar): Apple Pencil Pro. Entre as novidades, está um sensor que reconhece o movimento de apertar dos dedos.

Com isso, o usuário pode alternar, por exemplo, a espessura da linha que irá desenhar. Outro tecnologia é um sistema com giroscópio que detecta com precisão o movimento de girar do lápis.

O modelo ainda não chegou ao Brasil, mas isso deve ocorrer em breve, segundo a Apple antecipou ao UOL, por R$ 1.499,00. Tivemos a oportunidade de testar o dispositivo em primeira mão após os lançamentos dos iPads Pro 7ª geração e iPad Air 6ª geração, realizados no mesmo dia.

O que só a versão Pro tem

Diferentemente das versões anteriores do Apple Pencil, o modelo Pro permite agora:

Menu exibido após apertar o Apple Pencil Pro Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

1. Movimento de apertar. Um novo sensor reconhece a pressão dos dedos ao apertar o lápis. Ao fazer isso, um menu se abre na tela do iPad. Nele é possível mudar e definir a ferramenta que será usada (como lápis, pincel, caneta), espessura do traçado e paleta de cores.

Nesse mesmo local é possível desfazer ações feitas na tela (como apagar um traço ou uma anotação completa que tenha ficado ruim). O uso é bem intuitivo, como pudemos acompanhar.

Opção para apagar traços na tela Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

2. Resposta tátil. Ao apertar o Apple Pencil Pro ou dar um toque duplo, uma leve vibração é sentida nos dedos para confirmar o comando. É algo bem sutil, só um lembrete físico de que a ação escolhida foi executada.

3. Movimento de girar. O lápis tem um novo giroscópio, para dar maior precisão na hora de movimentos como girar o dispositivo tocando na tela. É só mudar o Apple Pencil Pro de posição perto do iPad e a orientação do traço (horizontal ou vertical) fica em destaque - antes mesmo de você desenhar de fato.

Ele tem 8,9 mm de diâmetro e 166 mm de comprimento.

Apple Pencil Pro Imagem: Divulgação/Apple

4. Localizar lápis perdido. Agora o dispositivo pode ser encontrado com ajuda do sistema de localização da Apple, o Find My. Usando um iPhone, por exemplo, você recebe informações sobre o local que ele está.

5. Exige sistema operacional mais novo. Ele funciona só com a versão iPadOS 17.5 ou posterior.

Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

As funções do novo Apple Pencil Pro são compatíveis com:

iPad Pro de 13 polegadas (M4)

iPad Pro de 11 polegadas (M4)

iPad Air de 13 polegadas (M2)

iPad Air de 11 polegadas (M2)

Outros recursos

Dois toques. Assim como no Apple Pencil 2ª geração, de 2018, você pode tocar duas vezes no dispositivo para que ele mude rapidamente de ferramenta (como acionar uma borracha, por exemplo).

Cursor. Ao aproximá-lo da tela dos iPads compatíveis, uma sombra virtual com o formato da ferramenta é exibida. Isso funciona com pincel, caneta, etc. Segundo a empresa, isso facilita, pois é possível ver o local exato no painel uque o lápis tocará. O recurso funciona com os modelos abaixo:

iPad Pro de 13 polegadas (M4)

iPad Pro de 12,9 polegadas (6ª geração)

iPad Pro de 11 polegadas (M44)

iPad Pro de 11 polegadas (4ª geração)

iPad Air de 13 polegadas (M2)

iPad Air de 11 polegadas (M2)

Se você não quiser esperar o novo modelo chegar no Brasil, saiba que versões anteriores dos iPads estão em promoção na Amazon, parceira do UOL:

*A jornalista viajou a convite da Apple.

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.