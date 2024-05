Fabi Justus comemora Dia das Mães em meio a tratamento: 'Presente'

Fabiana Justus mostrou a surpresa que ganhou dos filhos neste domingo (12), Dia das Mães, nas redes sociais.

O que aconteceu?

Fabi foi acordada pelas filhas gêmeas com presentes, desenhos e café da manhã na cama enquanto Luigi, de 8 meses, dormia. Sienna e Chiara, 5, surpreenderam a mãe com a ajuda do pai, o empresário Bruno Levi D'Ancona. Depois, apareceu sorridente com o bebê no colo.

Minha manhã de dia das mães não poderia ser mais perfeita! Estar com os meus amores é o maior presente que Deus poderia me dar! Hoje eu só agradeço! Fabiana Justus

Fabiana trata uma leucemia e recentemente recebeu um transplante de medula óssea. Ela tem voltado regularmente ao hospital para fazer exames de controle após o procedimento.