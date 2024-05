Roger Corman, rei dos filmes B que inspirou grandes diretores, morre aos 98 anos

WASHINGTON (Reuters) - O mestre do cinema de baixo orçamento Roger Corman, que produziu centenas de filmes ultrajantes ao longo de seis décadas e ajudou a lançar as carreiras dos aclamados diretores Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, James Cameron e Ron Howard, morreu na quinta-feira aos 98 anos, disseram familiares.

Corman, produtor e diretor aclamado como o “rei dos filmes B”, morreu em sua casa em Santa Monica, Califórnia, disseram sua esposa e filhas em uma postagem em sua conta do Instagram na noite de sábado, sem informar a causa da morte.

“É com profunda tristeza e gratidão infinita por sua vida extraordinária que lembramos de nosso amado marido e pai, Roger Corman”, disseram sua esposa Julie e suas filhas Catherine e Mary no post.

“Seus filmes foram revolucionários e iconoclastas e capturaram o espírito de uma época”, escreveram.

Corman recebeu um Oscar honorário vitalício em novembro de 2009 por sua "rica geração de filmes e cineastas".

“Roger, por tudo que você fez pelo cinema, a academia agradece, Hollywood agradece, o cinema independente agradece”, disse o cineasta vencedor do Oscar Quentin Tarantino a Corman em sua cerimônia do Oscar. “Mas, o mais importante, por todos os momentos estranhos, legais e malucos que você colocou na tela, os amantes do cinema do planeta Terra agradecem.”

O trabalho de Corman – ele produziu mais de 300 filmes e dirigiu cerca de 50 – foi repleto daqueles momentos estranhos, legais e loucos. Os filmes eram rodados rapidamente e de forma barata e apenas alguns perderam dinheiro.

Eles cobriram gêneros que incluem ficção científica, terror, filmes de motociclistas, filmes de adolescentes rebeldes, contos de Edgar Allan Poe e muito mais.

Os títulos não eram exatamente sutis - " A Ilha do Pavor " (1957), "The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the Great Sea Serpent" (1957)," Os Devoradores de Cérebro " (1958), "Teenage Cave Man" (1958), " Um Balde de Sangue" (1959), " Criaturas do Fundo do Mar " (1961), " Os Cinco de Chicago" (1970), "Gas-s-s-s" (1970), " A Galáxia do Medo " (1981) e "Piranhaconda" (2012).

(Por Michael Martina e Will Dunham)