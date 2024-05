Huck revela porque não foi pessoalmente ao RS ajudar vítimas das enchentes

Luciano Huck abriu o Domingão com Huck deste domingo (12) falando sobre as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O programa de hoje é ao vivo e dedicado à cobertura da tragédia que já deixou mais de 140 mortos.

Temos um estado do nosso país debaixo d'água. São milhares de famílias tendo duas vidas indo por água abaixo, tendo que recomeçar do zero. É impossível ter um Domingão comum.

O que aconteceu

Luciano Huck afirmou que está terrivelmente triste e que se sente muito privilegiado, pois sua família está segura. "Minhas roupas estão secas, nossa casa está intacta, nossos cachorros estão muito bem. Essa semana, toda manhã, sem exceção, eu acordei pensando nas famílias gaúchas. Um aperto no peito, um desejo de querer ajudar mais."

Apresentador explicou porque ainda não foi ao RS. "Cogitei todos os dias ir ao Rio Grande do Sul para estar mais perto pessoalmente, mas achei que a minha presença física poderia mais distrair do que ajudar."

Estaria ocupando um espaço vital no resgate, um assento no barco, um lugar no helicóptero. Escolhi contribuir de uma forma que eu pudesse ser verdadeiramente útil: doando, engajando, conectando. Tudo isso com muito cuidado.

Luciano Huck

Personalidades gaúchas estão presentes no palco. É o caso de Carmo Dalla Vecchia, Vitória Strada, Júlio Andrade, Ravel Andrade, Leona Cavalli, Cintia Dicker, Tainá Muller, Sílvia Pfeifer, Marcelo Cosme e Michel Teló. Pedro Scooby e Lucas Chumbo, que ajudaram no resgate de pessoas e animais nos últimos dias, também estão presentes.