Jeniffer Nascimento faz alerta após ter reação alérgica com lagosta: 'Desesperador'

Jeniffer Nascimento revelou que sofreu uma forte reação alérgica após comer um prato com lagosta. A atriz e cantora gravou um vídeo direto do hospital no sábado, 11, em que mostrou o seu rosto inchado, e fez um alerta aos seguidores.

"Estou vindo aqui sem filtro para dar um alerta para vocês de um mega susto que tomei agora tarde. Sempre comi frutos do mar a minha vida inteira. Inclusive, na minha gestação, comi camarão, lagosta, mas depois que tive a Lara ainda não tinha comido lagosta", contou Jeniffer.

E continuou: "Hoje fui almoçar em um restaurante do qual peço comida toda semana, mas nunca tinha comido lagosta lá. Em questão de minutos, tive uma crise alérgica muito severa. Começou com um espirro, de repente, comecei a sentir que tinha algo dentro do meu olho."

A artista explicou que o rosto dela rapidamente ficou inchado e cheio de bolinhas. Ela disse que sentia sua pele queimando, e que a garganta estava seca, "quase fechando o glote". Por sorte, ela se dirigiu ao hospital e foi atendida de prontidão.

"Foi algo desesperador. Só pensava na minha filha. Vou continuar fazendo acompanhamento. Vou passar no alergista, mas assim, muito cuidado com frutos do mar, mesmo se você não tem alergia", alertou Jeniffer, que ainda compartilhou uma foto do momento em estava no carro indo ao hospital, quando o seu rosto estava mais inchado.