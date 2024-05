Nude masculino é só foto de pênis? Aprenda a fazer cliques explorando corpo

Não é de hoje que homens e mulheres descobriram o poder de mandar nudes para despertar a libido alheia. Porém, ainda existe uma categoria de fotos (e videozinhos) que, para boa parte do público que recebe, ainda precisa de aprimoramentos: os nudes masculinos.

Vamos combinar? Nude não é 3x4 do pênis, por isso, ele não deve se resumir em apenas um clique — de cima para baixo — do pênis ereto. Há todo um corpo a ser explorado, sem vasos sanitários ao fundo ou flashes desnecessários.

Regra de ouro

Nas redes sociais e por aplicativos de conversa, é bastante comum que mulheres recebam uma foto não requisitada do pênis de alguém - comportamento, aliás, que denuncia o machismo que enfrentamos diariamente. Antes de tudo, vale a regra de ouro: só mandar quando o destinatário pedir (ou topar receber).

Foi explorando esse universo do "manda mais" que o publicitário Fernando Sousa passou a se especializar nas fotos que trocava com ex-namoradas e com as mulheres que está paquerando. Saiu do modo "pênis em ereção" para clicar outras partes de seu corpo - algo solicitado, aliás, por elas.

"Pediam para ver outras partes, como peito, mãos, pernas. O pênis por si só deixou de ser importante. Algumas pedem para mudar o estilo, a posição, a parte do corpo que querem ver, então, acabam dando algumas dicas", comenta. "Já tirei no banho, sentado, deitado. Depende do que quero mostrar".

Educação sexual

Amplie seu repertório erótico, indica a criadora da página Xotanista: outras partes do corpo são tão (ou mais) excitantes quanto o pênis Imagem: aapsky/Getty Images/iStockphoto

Buscar referências de nudes masculinos - que não sejam apenas de corpos dentro de "padrões de beleza" e dentro da lógica da pornografia -, por exemplo, pode ajudar o homem a se sentir mais seguro para posar sem roupa em frente a uma câmera. Testar poses, ângulos e diferentes tipos de iluminação também são bons experimentos.

Há muitas referências e dicas para mulheres serem sedutoras, já que o corpo tido como feminino é explorado economicamente, pela pornografia e muito fetichizado. Já os homens não costumam ter o corpo sexualizado dessa maneira e, justamente por causa da educação sexual advinda da pornografia, não possuem repertório erótico para além do protagonismo do pênis; não pensam sobre o que excita uma mulher ou o que é interessante para a parceira.

Mas como tirar fotos mais provocantes (e menos literais) para enviar para o contatinho? Corta ou não a cabeça? Com flash ou sem flash? Bem, se você quer fazer um registro mais atrativo, separe o celular, procure uma boa iluminação e pode ir tirando a roupa. Antes, veja as dicas a seguir.

Dicas de nudes masculinos

Antes de tudo, saiba se a pessoa quer receber ou trocar nudes. Perguntar se pode é bastante sexy, acreditem!

Não foque apenas em registros de seu pênis; bunda, braços, pernas, costas também podem ser cliques excitantes;

Arrume o cenário. Não precisa criar uma cenografia, mas é importante se atentar a objetos que podem acabar com a libido rapidinho. Já teve relato de foto com revista do Felipe Neto aparecendo no quadro, privada aberta, cueca suja;

É possível fazer com celular, a única preocupação deve ser que o ambiente tenha luz. Luz em abundância, pode ser uma luminária ou uma lâmpada. A luz natural também pode ser uma parceira, para criar sombras e pontos iluminados;

Os filtros do Instagram — ou de qualquer outra ferramenta digital — podem trazer bons resultados, se usados com parcimônia. Pode dispensar o flash da câmera, principalmente se o clique for em frente a um espelho;

Experimente poses diferentes, explore o corpo, e aposte em acessórios como toalhas, travesseiros;

Se inspire: veja outras fotos de homens sem roupa (no Instagram, por exemplo, há fotos com a hashtag #mennude);

Tome cuidado com sua privacidade: se não se sente seguro para tirar foto com rosto aparecendo, mantenha-se protegido. Apesar de muita gente achar que "fotos sem cabeça" são menos atrativas, é possível cobrir o rosto com o próprio celular, com as mãos, ou mesmo tirar fotos apenas de uma parte do seu corpo mais focada ou de costas.

Fontes: Caróu e Ibu Helena, fundadoras da antiga página Xotanista — especializada em nudes masculinos

*Com matéria publicada em 08/05/2020