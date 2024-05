Dona Déa expõe Luciano Huck ao vivo e revela doação milionária para o RS

Dona Déa Lúcia expôs Luciano Huck ao vivo no Domingão e falou quanto o apresentador doou ao Rio Grande do Sul. A mãe de Paulo Gustavo afirmou que fez isso para incentivar pessoas ricas a doarem.

O que aconteceu

Dona Déa revelou quanto Luciano Huck doou ao Rio Grande do Sul. Segundo a mãe de Paulo Gustavo, o apresentador doou R$ 1 milhão para o estado, que passa por uma tragédia. Já são mais de 140 mortos e milhares de desabrigados.

Quanto você doou? Fala aí. Quero saber, preciso saber. Mulher adora fofoca.

Dona Déa

Não importa o valor, importa o gesto.

Luciano Huck

Tem muita gente rica que é pão dura. Luciano Huck doou R$ 1 milhão. Eu espero que essas pessoas que têm dinheiro coloquem a mão no bolso e façam a mesma coisa.

Dona Déa

Faço com muito gosto e, se precisar, faço de novo. O conselho ajuda, o exemplo arrasta. Quem puder doar, que doe.

Luciano Huck

Luciano Huck abriu Domingão falando da tragédia. "Temos um estado do nosso país debaixo d'água. São milhares de famílias tendo duas vidas indo por água abaixo, tendo que recomeçar do zero. É impossível ter um Domingão comum."

Apresentador explicou porque ainda não foi ao estado. "Cogitei todos os dias ir ao Rio Grande do Sul para estar mais perto pessoalmente, mas achei que a minha presença física poderia mais distrair do que ajudar."

Personalidades gaúchas estão presentes no palco. É o caso de Carmo Dalla Vecchia, Vitória Strada, Júlio Andrade, Ravel Andrade, Leona Cavalli, Cintia Dicker, Tainá Muller, Sílvia Pfeifer, Marcelo Cosme e Michel Teló. Pedro Scooby e Lucas Chumbo também vão falar das ações de resgate que realizaram.